”Cel mai simplu este să spui că în România e o nenorocire”. Nicușor Dan consideră că ”nu e chiar așa”: Sunt și probleme mari, și probleme mici...

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Președintele României, Nicușor Dan, consideră că situația României nu este catastrofală. El afirmă că e cel mai simplu să spui că e o nenorocire ce se întâmplă la noi în țară, în timp ce descrie o evoluție chiar spectaculoasă a economiei țării.

Președintele Nicușor Dan, prezent la ”Via Transilvanica Business Fest”, consideră că presa din România descrie situația politică a țării ca fiind o ”catastrofă”. ”Nu e chiar aşa” afirmă el. Președintele a continuat: ”Adică sunt şi probleme mari, sunt şi probleme mici, sunt şi succese, sunt şi rezultate pe care România le-a obţinut. E discuţia asta despre rating-ul de ţară. Suntem mult mai bine decât eram acum şase luni, suntem mult mai bine decât eram acum 12 luni şi pe problemele importante politicienii chiar, care de multe ori sunt imaturi, pe chestiunile importante ajung să ia decizia corectă”.

Nicușor Dan descrie o ”evoluţie spectaculoasă economică a României”

Cu privire la mediul privat, președintele țării a declarat: ”Eu am mare încredere în privatul din România. Obiectiv, mă întâlnesc cu oameni străini, din mediul financiar, politicieni, care au văzut această evoluţie spectaculoasă economică a României şi evident că asta vi se datorează. Uneori, în ciuda a ceea ce a făcut statul, ca să fim foarte direcţi. Deci eu sunt extrem de optimist pe viitorul economic al României şi o să încerc, în măsura în care o să reuşesc, ca statul să vă înţeleagă mai bine şi să reuşim să lucrăm împreună”.

”Cel mai simplu este să spui că în România e o nenorocire”

”Insist să ne privim cu echilibru, pentru că cel mai simplu este să spui că în România e o nenorocire. (...) Trebuie să ne uităm şi la ce-am reuşit ca societate, tocmai ca să avem o viziune echilibrată despre unde suntem. Eu cred că prin eforturile pe care România le-a făcut pe infrastructură, e mult mai uşor să decizi să trăieşti într-un sat şi să lucrezi la 30 de kilometri, la 20 de kilometri, astfel încât să fie viabil economic pentru o familie tânără care se decide să rămână sau să se mute în sat", a arătat el.

Președintele a mai vorbit despre dezechilibrul din educație, fiind o prăpastie între rural și urban.

”Eu vin dintr-o zonă rurală, mă întorc acolo de Paşti şi de Crăciun. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să corectăm dezechilibrul pe educaţia între urban şi rural, pentru că, eşti o familie tânără, cu copii, ăsta e primul lucru la care te gândeşti - dacă copilul tău are o şansă egală sau nu. Şi aici e o chestiune de viziune, e o chestie de bani pentru a stimula, pentru că evident că pentru un profesor tânăr sau pentru orice fel de profesor e mai tentant să lucreze la oraş decât la sat, sunt mai multe oportunităţi, aşa gândeşte multă lume", a afirmat Nicuşor Dan.

”Noi nu prea ne cunoaștem unii pe alții, nu prea știm să lucrăm împreună”

Președintele a mărturisit că a mers la ”Via Transilvanica Business Fest” special pentru a-l face ”mai cunoscut românilor”. ”Cred că lucrul cel mai important este faptul că uneşte comunităţi, pentru că noi nu prea ne cunoaştem unii pe alţii şi din cauza asta şi gândim în clişee unii despre alţii şi gândim în clişee şi despre noi ca societate de multe ori. Şi atunci, cu cât mai mult reuşim să stăm de vorbă şi să vedem cum vedem lumea fiecare dintre noi, o să reuşim şi noi ca societate să ne asumăm aşa cum suntem, şi cu bune şi cu rele, şi poate o să reuşim să depăşim, în opinia mea, cel mai mare defect al nostru ca societate - nu prea ştim să lucrăm împreună", a punctat Nicuşor Dan. Președintele a dezvelit o bornă, cu această ocazie, pe care a scris ”Cred în România”.