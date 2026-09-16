Eurodeputatul Victor Negrescu: Mi-aș fi dorit ca România să fie menţionată în discursul Ursulei von der Leyen privind starea Uniunii

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, miercuri, la Strasbourg, că şi-ar fi dorit ca Ursula von der Leyen să acorde, în discursul privind starea Uniunii, o atenţie mai mare provocărilor cu care se confruntă România şi statele din estul Europei.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat, miercuri, 16 septembrie, la Strasbourg, că şi-ar fi dorit să audă în discursul preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mai multe referinţe la provocările cu care se confruntă statele din estul Europei şi România, potrivit Agerpres.

Victor Negrescu a spus că discursul preşedintei CE a fost unul „coerent, care scoate în evidenţă o serie de aspecte importante pentru Europa, importante pentru România”.

Acesta a salutat, în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români, referirile din discurs privind „nevoia de a creşte competitivitatea europeană, de a investi mai mult în zona de securitate, de a sprijini demersurile în ceea ce înseamnă combaterea dezastrelor naturale şi ca Europa să se dezvolte”.

De asemenea, eurodeputatul PSD a salutat propunerea de a se acorda Canadei statutul de membru asociat şi, de asemenea, „ideea aceasta de a avea un congres privind viitorul Europei”.

Victor Negrescu: „Mi-aş fi dorit mai multe referinţe la provocările cu care se confruntă statele din estul Europei”

Pe de altă parte, el a remarcat faptul că preşedinta CE ar fi trebuit, de asemenea, să prezinte „soluţii concrete” la provocările abordate.

„După șapte ani de mandat ai unei comisii conduse de dreapta politică, cred că este important să fim mai pragmatici şi mai precişi în ceea ce înseamnă fondurile care trebuie să fie alocate pentru aceste priorităţi, dar în acelaşi timp să avem un calendar ferm. Ca proeuropean cred că este important să arătăm cetăţenilor europeni că suntem preocupaţi de soarta lor, de nivelul de trai, de problemele sociale, de componentele ce ţin de dimensiunea aceasta socială a vieţii de zi cu zi”, a mai spus Victor Negrescu.

„Mi-aş fi dorit mai multe referinţe la provocările cu care se confruntă statele din estul Europei, la provocările cu care se confruntă România. Mi-aş fi dorit ca România să fie menţionată în discursul de astăzi” - eurodeputatul PSD Victor Negrescu.

În acelaşi timp, Negrescu a salutat faptul că Ursula von der Leyen „a căutat să demonteze argumentele extremiştilor, pentru că, într-adevăr, extremiştii de foarte multe ori fac referire la proiectul european folosind argumente care nu se potrivesc cu situaţia actuală, în mod special atunci când ignoră provocările cu care ne confruntăm”.

„Bătălia cea mai importantă a României în perioada următoare este să ne asigurăm că viitorul buget european multianual va avea resurse financiare consistente, suficiente pentru toate aceste provocări şi nevoi actuale la nivelul statelor membre şi mi-aş fi dorit, în această logică, pe lângă menţionarea resurselor proprii, mi-aş fi dorit ca executivul european să fie mai ferm în a susţine propunerea pe care a făcut-o de a avea un buget european pe termen lung în valoare de 2 trilioane de euro, pe care o susţin”, a mai afirmat Victor Negrescu.

România, aflată pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO, se confruntă cu provocări repetate din partea Federației Ruse, pe fondul conflictului din Ucraina. Țara noastră înregistrează zilnic sau săptămânal drone care se apropie sau intră în spațiul aerian românesc, Ministerul Apărării ridicând deseori aeronave militare pentru montorizare sau, în funcție de caz, pentru a doborî eventuale aparate de zbor care amenință teritoriul țării noastre.