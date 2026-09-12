Victor Negrescu, despre marele test al generației noastre: Schimbările climatice nu mai sunt doar o problemă de mediu

Victor Negrescu

Victor Negrescu, europarlamentar PSD, a spus că suntem în fața unuia dintre cele mai mari teste ale generației noastre.

DC Media Group a organizat Conferința „Schimbările climatice și impactul în economie“ prin care am dorit să aflăm dacă îşi permite România să lupte împotriva schimbărilor climatice. Cine sunt inamicii „greu de învins” în această luptă? Cât pierde anual România şi cum pot fi reduse aceste costuri? Ce se poate face de la Bruxelles pentru a ajuta țara noastră? Iar la ultima întrebare am vrut să aflăm răspunsul de la firul ierbii, adică de la Victor Negrescu în sensul în care europarlamentarul a susținut nevoia de investiții în infrastructură rezilientă, în modernizarea sistemelor energetice, în cercetare și inovare, precum și în digitalizare.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD), a pornit de la ideea că schimbările climatice nu mai reprezintă doar o provocare de mediu. Și așa este. Acest subiect ține de hrană, de continuarea vieții pe pământ.

Pentru România, impactul este enorm. Victor Negrescu a explicat de ce

În Parlamentul European, Victor Negrescu a susținut ideea ca tranziția verde să fie o tranziție echitabilă. „Nu putem cere cetățenilor, fermierilor sau întreprinderilor să suporte singuri costurile schimbării”, a zis europarlamentarul PSD.

„Schimbările climatice nu mai reprezintă doar o provocare de mediu. Și aveți dreptate aici, la DC News, ele au devenit o provocare economică majoră. Costurile generate de secetă, inundații, fenomene meteorologice extreme sau degradarea infrastructurii sunt resimțite deja de fermieri, multe companii, autorități locale și cetățeni.

Pentru România, impactul este cu atât mai important cu cât avem o economie în care agricultura, energia și dezvoltarea regională joacă un rol esențial. De aceea, răspunsul la schimbările climatice trebuie să însemne investiții inteligente, nu doar obiective ambițioase.

Uniunea Europeană a pus la dispoziție instrumente importante, iar unul dintre cele mai relevante este Fondul pentru o Tranziție Justă, prin care România beneficiază de miliarde de euro pentru sprijinirea regiunilor afectate de transformările economice generate de tranziția verde.

Aceste resurse trebuie folosite eficient pentru a crea noi locuri de muncă, pentru reconversie profesională și pentru dezvoltarea unor industrii competitive și sustenabile. Mai există și alte resurse europene disponibile în acest sens. În Parlamentul European am susținut constant ideea ca tranziția verde să fie o tranziție echitabilă. Nu putem cere cetățenilor, fermierilor sau întreprinderilor să suporte singuri costurile schimbării. Tocmai de aceea, în negocierile privind viitorul buget european, am pledat pentru menținerea unor fonduri puternice pentru coeziune, dezvoltare regională și sprijinirea comunităților afectate de schimbările climatice”, a zis Victor Negrescu.

Nevoia de investiții în infrastructură rezilientă

„În calitate de membru activ în Comisia pentru Bugete și de responsabil, la nivelul familiei social-democrate, de toate aspectele bugetare, dar și prin prisma calității de vicepreședinte al Parlamentului European, am susținut nevoia de investiții în infrastructură rezilientă, în modernizarea sistemelor energetice, în cercetare și inovare, precum și în digitalizare, deoarece tehnologia poate fi unul dintre cei mai importanți aliați în combaterea efectelor schimbărilor climatice. În același timp, trebuie să ne asigurăm că agricultura europeană și cea românească au resursele necesare pentru adaptare.

De aceea, susțin o politică agricolă comună mai puternică și mai bine finanțată, care să ajute fermierii să facă față noilor realități climatice. Aceste cerințe nu trebuie să fie o povară. Eu gestionez, în calitate de raportor în Comisia pentru Bugete, tocmai politica agricolă comună și am avut grijă să vin cu resurse financiare suplimentare pentru fermierii români.

Schimbările climatice, trebuie să spunem, reprezintă unul dintre cele mai mari teste ale generației noastre și nu trebuie să fie un subiect ideologizat. Este o pură realitate. Și, pentru a face lucrul acesta, trebuie să ne asigurăm că această tranziție devine o oportunitate pentru modernizarea economică. Pentru asta trebuie să investim inteligent, trebuie să inovăm, trebuie să acționăm împreună, pentru că doar așa putem transforma această provocare într-un avantaj pentru România și pentru Europa. Așa că vă felicit pentru această dezbatere și vă urez mult succes!”, a mai spus Victor Negrescu.