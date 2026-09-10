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Schimbările climatice și impactul în economie, conferință DC Media Group, LIVE

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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DC Media Group organizează Conferința „Schimbările climatice și impactul în economie“, în data de 11 septembrie 2026, începând cu ora 11:00.

Evenimentul se va desfășura în cadrul Centrului Agrometeorologic al Administrației Naționale de Meteorologie. Conferința va fi transmisă LIVE pe platformele: DCNewsTV, DCNews și DCBusiness, pe paginile de Facebook ale celor trei platforme și pe YouTube DCNews și DCBusiness.

Cifre cheie

  • 2024: cel mai călduros an din 1901 până în prezent
  • 2025: al-IV-lea an cel mai cald din 1900 până în prezent
  • 2012-2025: cea mai  călduroasă perioadă de 14 ani consecutivi din istoria măsurătorilor meteorologice
  • 2026: tot sub semnul încălzirii globale și al fenomenelor meteorologice extreme, cu secetă puternică și ploi abundentece ce vor dura până în noiembrie, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale
     

Tematică:

  • Care sunt aspectele științifice ale schimbărilor climatice, dar şi implicațiile socio-economice cu impact în politicile publice de adaptare la acestea?
  • Care este strategia României în acest sens? Îşi permite România să lupte împotriva schimbărilor climatice? Cine sunt inamicii “greu de învins” în această luptă? Cât pierde anual România şi cum pot fi reduse aceste costuri?
  • Apare necesitatea unor analize socio-economice privind schimbările climatice, dar și a unor campanii de informare pentru populație. Politica de asigurări (obligatorii și facultative), factor cheie în acest proces?
  • Care sunt direcţiile de acţiune la nivelul Administrației Naționale de Meteorologie? Necesitatea avertizării timpurii pentru toată lumea. Investițiile care pot face diferența. Importanța Centrului de Agrometeorologie, atât din perspectiva necesității sale pentru fermierii români cât și din cea a transformării Centrului într-un hub regional de formare și pregătire profesională în domeniul schimbărilor climatice.
  • Politica României pentru sectoarele vulnerabile la schimbările climatice,  un exemplu fiind Agricultura.  Există o astfel de politică?  Trebuie schimbată legislaţia în diverse domeniii?  
    Infrastructura verde, tot mai prezentă în strategiilor autorităților locale. Cum arată în acest moment ”România verde”.
  • ”Strategia verde” a companiilor din România. Cât și cum se investește în acest sens?
     

Acesta este punctul de plecare într-o dezbatere reală cu cifrele pe masă. Conferința se va finaliza cu o rezoluție care va fi transmisă tuturor instituțiilor cheie. 

Agenda evenimentului

Moderator: Val VÂLCU, Jurnalist DC NEWS

10:30 - 11:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee

11:00–12:30 | PANEL 1

CUVÂNT DE DESCHIDERE: 

Dr. Elena MATEESCU, Director General Administrația Națională de Meteorologie

SPEAKERI:

Laurențiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților

Ștefan RĂDULESCU, Vicepreședinte Consiliul Județean Ilfov

Sorin MITITELU, Vicepreşedinte ASF

Oana NICULESCU, Political Reporter, Reprezentanța Comisiei Europene în România

Col. Doru-Ștefan ELISEI, Șef Serviciu Planificare Operațională Integrată, Direcția Generală pentru Protecție Civilă, Departamentul pentru Situații de Urgență

12:30–13:45 – PANEL 2

Victor NEGRESCU, Vicepreședinte Parlamentul European ONLINE

Acad. Prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU, Director Institutul de Geografie al Academiei Române

Lect. univ. dr. Elena PREDA, Director al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București

Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale, UNSAR

Prof. univ. dr. Ana VÎRSTA, Directorul Departamentului de Mediu și Îmbunătățiri Funciare din cadrul USAMV București

Mihnea CĂTUȚI, Director Executiv EPG

Dr. Elena MATEESCU, Director General Administrația Națională de Meteorologie

 13:45–14:00 – CONCLUZII & Q&A

Schimbările climatice și impactul în economie, conferință DC Media Group, LIVE

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