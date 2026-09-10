Cancerele ORL, în creștere. Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, la Academia de Sănătate

Cancerele ORL sunt în creștere. Prof. dr. Codruț Sarafoleanu explică factorii de risc, semnele care trebuie urmărite și tratamentele moderne.

Cancerele din sfera ORL sunt tot mai frecvente, iar medicii observă o creștere a numărului de cazuri chiar și în condițiile în care pacienții ajung mai devreme la consult.

Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Codruț Sarafoleanu ne-a vorbit despre:

Creșterea incidenței cancerelor din sfera ORL

„În ciuda faptului că prevenția începe să-și facă simțită prezența și că pacienții se prezintă mult mai devreme decât în urmă cu 10-15 ani la consulturile ORL, asistăm la o adevărată explozie a acestor cancere”

Tratamentul personalizat

„Avem un procent important de pacienți eligibili pentru tratamentul chirurgical, dar doar comisia oncologică multidisciplinară va stabili exact succesiunea mijloacelor terapeutice și felul în care acestea se combină și se asociază pentru un răspuns terapeutic bun”

Chirurgia endoscopică, o schimbare majoră în tratamentul cancerelor nazosinusale

„Chirurgia endoscopică a căpătat o amploare foarte mare și, în echipă cu neurochirurgii și cu chirurgii oro-maxilo-faciali, se pot face intervenții semnificative transnazale pentru tumorile bazei craniului, pentru tumori care interesează și orbita și căile lacrimale, pentru spațiile profunde ale capului și gâtului și care vizează și reconstrucții foarte importante”

Cancerele limbii și cavității orale

„Cel mai ușor însă se pot depista cele de la nivelul limbii, cavității orale și orofaringelui, mai ales dacă pacientul se autoanalizează. Acesta este un lucru care se întâmplă frecvent: oamenii se examinează și remarcă diverse modificări care pot să apară”

Răgușeala care persistă mai mult de 3-4 săptămâni, un semnal care trebuie investigat

„Răgușeala, pentru publicul larg, este semnul cel mai important”

Nasul înfundat pe o singură parte și sângerările nazale repetate, semne care nu trebuie ignorate

„Sângerări nazale nu neapărat cantitativ semnificative, dar care apar unilateral, permanent pe aceeași nară, ar trebui să atragă atenția”

Durerile de cap persistente pot ascunde afecțiuni care necesită investigații ORL

„Există și un procent destul de mic de dureri de cap care pot ascunde o afecțiune gravă”

Reconstrucția după operație, esențială pentru calitatea vieții pacientului

„În ultimii ani s-au dezvoltat foarte multe tehnici de reconstrucție”

Reabilitarea vocală le poate reda pacienților cu laringectomie posibilitatea de a vorbi

„Față de acum 20-30 de ani, când vocea esofagiană era singura posibilitate și pacienții urmau diverse cursuri și încercau să recupereze cumva folosind vocea esofagiană, avem acum varianta butonului fonator"

Vaccinarea anti-HPV și legătura cancerelor ORL

„Procentul copiilor și tinerilor vaccinați anti-HPV este foarte scăzut în România. Și atunci, odată și cu schimbarea unor obiceiuri sexuale, evident că aceste cancere din sfera ORL sunt într-o continuă creștere. Iar dacă și rata vaccinării este foarte mică, evident că foarte mulți tineri ajung cu aceste tipuri de cancer”

Emisiunea va fi difuzată joi, 10 septembrie, de la ora 18:00, pe:

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