Horoscop 31 august-6 septembrie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Iată că astrele s-au gândit să ne ușureze tranziția către toamnă. Prima săptămână a lunii septembrie nu este încărcată de evenimente astrologice majore. Și oricum, putem respira mai ușurați pentru că sezonul eclipselor s-a încheiat.

În zilele următoare vom avea un careu Marte-Saturn și un trigon Jupiter-Saturn.

Careul dintre Marte din Rac și Saturn retrograd din Berbec va fi neplăcut, ce-i drept. Pentru că poate genera frustrări, blocaje sau amânări. Dar ne poate face și mai rezilienți.

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Trigonul dintre Jupiter din Leu și Saturn este potrivit pentru a ne seta termene limită mai realiste sau permisive.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 29 august, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.