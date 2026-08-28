Anița Vulcan Grigoriu, invitata săptămânii la „De Ce Citim” - VIDEO

Scriitorul Flaviu George Predescu o va avea invitată pe Scriitoarea Anița Vulcan Grigoriu. Foto: DC NEWS

Scriitoarea Anița Vulcan Grigoriu este invitata ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 29 august 2026, de la ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu o va avea invitată pe Scriitoarea Anița Vulcan Grigoriu.

Cei doi vor vorbi despre cartea „Înapoi la Eleusis”, publicat de Anița Vulcan Grigoriu anul acesta, la editura Tracus Arte.

Anița Vulcan Grigoriu (n. 1 decembrie 1983, Prahuda, județul Vrancea) este o scriitoare, jurnalistă, cercetătoare și artist plastic din România, potrivit mnlr.ro. A studiat Filosofie și Jurnalism și deține titlul de doctor în Științele Comunicării la Universitatea din București. Parcursul său profesional îmbină zece ani de activitate didactică universitară cu experiența în televiziune, în prezent activând ca specialist în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR) din București.

A debutat în anul 2016 cu volumul de proză scurtă Omul-poveste (Editura Ars Docendi). Stilul său s-a consacrat prin explorarea universului arhaic și a miturilor colective, elemente vizibile în romanele sale de succes: Fata cu aluniță (Editura Tracus Arte, 2024), un Bildungsroman plasat în magica „Țară a Pădurilor Albe” [edituratracusarte.ro], și continuarea acestuia, Înapoi la Eleusis (2026), care transformă experiențele cotidiene ale protagonistei în adevărate inițieri ancestrale. Ea își exprimă viziunea artistică prin pictură, vernisând expoziții personale conceptuale, precum seria de lucrări pe pânză Flori de dor, integrată organic în evenimentele sale culturale.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră de DC News și va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV (atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube). De asemenea, o puteți asculta duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!