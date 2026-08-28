Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Interviuri DCNews Anița Vulcan Grigoriu, invitata săptămânii la „De Ce Citim” - VIDEO

Anița Vulcan Grigoriu, invitata săptămânii la „De Ce Citim” - VIDEO

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 28 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu Anița Vulcan Grigoriu
Scriitorul Flaviu George Predescu o va avea invitată pe Scriitoarea Anița Vulcan Grigoriu. Foto: DC NEWS

Scriitoarea Anița Vulcan Grigoriu este invitata ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 29 august 2026, de la ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu o va avea invitată pe Scriitoarea Anița Vulcan Grigoriu.

Cei doi vor vorbi despre cartea „Înapoi la Eleusis”, publicat de Anița Vulcan Grigoriu anul acesta, la editura Tracus Arte.

Anița Vulcan Grigoriu (n. 1 decembrie 1983, Prahuda, județul Vrancea) este o scriitoare, jurnalistă, cercetătoare și artist plastic din România, potrivit mnlr.ro. A studiat Filosofie și Jurnalism și deține titlul de doctor în Științele Comunicării la Universitatea din București. Parcursul său profesional îmbină zece ani de activitate didactică universitară cu experiența în televiziune, în prezent activând ca specialist în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR) din București.

A debutat în anul 2016 cu volumul de proză scurtă Omul-poveste (Editura Ars Docendi). Stilul său s-a consacrat prin explorarea universului arhaic și a miturilor colective, elemente vizibile în romanele sale de succes: Fata cu aluniță (Editura Tracus Arte, 2024), un Bildungsroman plasat în magica „Țară a Pădurilor Albe” [edituratracusarte.ro], și continuarea acestuia, Înapoi la Eleusis (2026), care transformă experiențele cotidiene ale protagonistei în adevărate inițieri ancestrale. Ea își exprimă viziunea artistică prin pictură, vernisând expoziții personale conceptuale, precum seria de lucrări pe pânză Flori de dor, integrată organic în evenimentele sale culturale.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră de DC News și va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV (atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube). De asemenea, o puteți asculta duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

Anița Vulcan Grigoriu
scriitor
flaviu predescu
de ce citim
carte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Interviuri DCNews
Citește mai multe din Interviuri DCNews
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close