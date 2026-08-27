Diplomația economică și atragerea investitorilor străini. Daniel Constantin (ARICE), la DC News

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Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), vine vineri, 28 august 2026, de la ora 13:00, la interviurile DC News. Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, șeful ARICE dezvăluie atuurile și vulnerabilitățile României în bătălia europeană pentru investiții, rezultatele diplomației economice și soluțiile concrete pentru sprijinirea mediului de afaceri. Urmărește emisiunea LIVE pe DC News, DC News TV, Facebook și YouTube!

Daniel Constantin, preşedintele Agenției Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE) este invitat vineri, 28 august 2026, la interviurile DC News. În cadrul dialogului cu analistul politic Bogdan Chirieac, Daniel Constantin va vorbi despre agenția care se ocupă cu atragerea investițiilor în România și cu sprijinirea firmelor românești pe piețele externe și despre rezultatele acesteia din ultimii ani.

De asemenea, va prezenta modul în care ARICE promovează România ca destinație pentru investiții, identifică potențiali investitori și face „diplomație economică” pentru investițiile românești în străinătate.

Principalele teme de discuție vor fi:

De ce ar investi cineva în România?

Care sunt atuurile României pentru investitorii străini?

Care sunt dezavantajele României?

Cum participă România la bătălia europeană pentru investiții?

Ce ar trebui să facă statul pentru a ajuta investitorii români și străini?

Care sunt cele mai mari primejdii pentru investiții în România în acest moment?

Emisiunea va fi difuzată LIVE, vineri, 28 august 2026, începând cu ora 13:00, pe DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, dar și pe canalul de YouTube DC News.

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Ce este Agenția Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE)

Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) este o instituție publică centrală, aflată în subordinea directă a Guvernului României. Ea are rolul strategic de a aplica politicile naționale pentru stimularea economiei pe plan internațional. Organizația funcționează ca un punct de legătură între mediul de afaceri autohton și cel global, coordonând rețeaua de reprezentare economică externă a țării.

ARICE își propune să crească vizibilitatea României ca destinație competitivă pentru afaceri și să modernizeze modul în care statul susține parteneriatele economice transfrontaliere. Atribuțiile principale ale agenției sunt structurate pe două direcții majore: atragerea investițiilor străine directe (ISD) și promovarea exporturilor românești.

Instituția oferă asistență gratuită și consultanță companiilor străine interesate să deschidă unități de producție sau birouri în România. Practic, facilitează accesul la stimulente, parcuri industriale și cadrul legislativ.

Pe de altă parte, ARICE sprijină firmele românești prin Programul de Promovare a Exporturilor, finanțând și organizând participarea acestora la târguri internaționale, expoziții și misiuni economice peste hotare pentru a le conecta la lanțurile globale de valoare.

Președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) este Daniel Constantin. El a fost numit oficial la conducerea agenției prin decizie a premierului Ilie Bolojan la 1 februarie 2026.

Daniel Constantin a fost deputat, ministru al Agriculturii (în Guvernul Ponta) şi ministru al Mediului (în Guvernul Grindeanu), preşedinte al Partidului Conservator, copreşedinte al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi fondator al Partidului Pro România, alături de Victor Ponta și Sorin Cîmpeanu. În al treilea guvern al lui Victor Ponta, Daniel Constantin a fost numit vice-prim-ministru, ca principal reprezentant al PC în cadrul alianței cu PSD, UNPR și UDMR. Din ianuarie 2020 a intrat în PNL. Mai multe detalii despre Daniel Constantin, AICI.