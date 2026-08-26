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Cine va plăti pentru conflictul din Ucraina și ce urmează. Titus Corlățean, la Interviurile DC News

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 26 Aug 2026
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Senatorul Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului

Senatorul Titus Corlățean este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la „Interviurile DC News”.

Senatorul Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, este invitatul lui Val Vâlcu, joi, 27 august 2026, începând cu ora 12:00, la Interviurile DC News. 

Dialogul dintre senatorul Titus Corlățean și jurnalistul Val Vâlcu se va axa pe următoarele teme:

Conflictul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu: Sunt semne că vom ajunge la o rezolvare pașnică?

Situația ambasadorilor și bugetul mediocru alocat Ministerului de Externe

Cine va plăti pentru conflictul din Ucraina?

Raportul privind doborârea avionului de linie MH17 care făcea legătura între Amsterdam și Kuala Lumpur

Cum se vorbește cu serviciile secrete ucrainene?

Copii români luați de serviciile de asistență socială din Suedia

Ceea ce fac autoritățile suedeze reprezintă lipsire ilegală de libertate și răpire

Interviul va fi difuzat joi, 27 august 2026, începând cu ora 12:00, pe DC News, DC News TV, paginile de Facebook ale acestora și canalul de YouTube DC News.

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