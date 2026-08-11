România, în catastrofă energetică deliberată? Prof. Iulian Iancu, la interviurile DC News

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Profesorul Iulian Iancu, unul dintre cei mai mari experți în energie din România, vine la interviurile DC News.

Iulian Iancu, unul dintre cei mai mari experți în energie din România, este invitatul lui Bogdan Chirieac, miercuri, 12 august 2026, la interviurile DC News.

În plină criză energetică determinată de scăderea debitului Dunării în ultimele săptămâni specialistul va răspunde la cele mai arzătoare întrebări ale românilor, îngrijorați de posibilitatea unor pene de curent pe teritoriul țării și de creșterea prețului la curent.

Având în vedere închiderea Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă și scăderea capacității de producție a României, profesorul Iulian Iancu va vorbi despre decizia de închidere a centralelor pe cărbune care asigurau energie în bandă și inexistența capacităților de stocare de curent în România.

Dialogul dintre profesorul Iulian Iancu și jurnalistul Bogdan Chirieac se va axa pe următoarele teme:

Cine a oprit dezvoltarea sistemului energetic în Romania?

România, în catastrofă energetica deliberată?

Cine sunt vinovații pentru situația în care a ajuns țara?

Ce șanse de reabilitare are România și în cât timp?

Ce se poate face în perioada imediat următoare?

Interviul va fi difuzat miercuri, 12 august 2026, începând cu ora 12:00, pe DC News, DC News TV, paginile de Facebook ale acestora și canalul de YouTube DC News.

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Cine este Iulian Iancu

Iulian Iancu este unul dintre cei mai mari specialiști în energie din România și a fost membru în Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), președinte al ANRGN (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale), entitate înființată în anul 2000 și comasată ulterior în actualul ANRE și președinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților (2004–2020).

În anul 1985, a absolvit Universitatea din Ploiești, Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze, iar doi ani mai târziu a obținut diploma de absolvire a cursului postuniversitar pentru specializarea tehnică în domeniul gazelor.

În perioadă postdecembristă, Iulian Iancu și-a continuat educația la The Open University Business School, Oxford, unde a studiat „Managementul relațiilor cu clienții și beneficiarii“, „Contabilitate pentru manageri“, „Managementul dezvoltării și al schimbării“ și „Managementul resurselor orientat spre piață“, după care a urmat cursul de master în administrarea afacerilor la The Open University Business School, Oxford

Începând cu anul 2001, Iulian Iancu a devenit doctor în științe al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești. Apoi, în 2007 a devenit doctor în științe economice al Universității Ovidiu Șincai. Iulian Iancu este, de asemenea, profesor asociat al Academiei de Studii Economice București și cercetător în cadrul INCE al Academiei Române, Centrul pentru Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică.

Între 2004 și 2020, Iulian Iancu a fost deputat în Parlamentul României din partea Partidului Social Democrat pentru județele Neamț, Bacău și Constanța.