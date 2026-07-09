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Rezultate Bacalaureat. Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară: Peste câțiva ani, se va vedea dezastrul VIDEO

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 09 Iul 2026
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Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară este invitatul jurnalistul Val Vâlcu de astăzi.

În contextul rezultatelor de la examenul de Bacalaureat, prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară i-a acordat un interviu jurnalistului Val Vâlcu. 

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, de Pedagogie, face analiza Bacalaureatului 2026, pentru DCNews. 

Principalele subiecte de discuție: 

  • Examenul de maturitate, luat de 3 din 4 elevi. Ce spun rezultatele la BAC despre generația 2026
  • Cum se învață pentru Bac: Memorare vs. rezolvare
  • Examenul de Bac cu asistență AI
  • Problemă pentru universități, după ce 75.000 de absolvenți au luat Bac-ul
  • Mii de rezultate de 10 la Bac: Semnul bun după afișarea notelor
  • Se vede când tai de la educație? 
  • Șansele unui copil de la țară să ia note mari la Bacalaureat

Urmăriți interviul de la ora 19:00, pe DCNews și DCNewsTV. 

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