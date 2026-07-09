Rezultate Bacalaureat. Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară: Peste câțiva ani, se va vedea dezastrul VIDEO

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară este invitatul jurnalistul Val Vâlcu de astăzi.
În contextul rezultatelor de la examenul de Bacalaureat, prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară i-a acordat un interviu jurnalistului Val Vâlcu.
Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, de Pedagogie, face analiza Bacalaureatului 2026, pentru DCNews.
Principalele subiecte de discuție:
- Examenul de maturitate, luat de 3 din 4 elevi. Ce spun rezultatele la BAC despre generația 2026
- Cum se învață pentru Bac: Memorare vs. rezolvare
- Examenul de Bac cu asistență AI
- Problemă pentru universități, după ce 75.000 de absolvenți au luat Bac-ul
- Mii de rezultate de 10 la Bac: Semnul bun după afișarea notelor
- Se vede când tai de la educație?
- Șansele unui copil de la țară să ia note mari la Bacalaureat
Urmăriți interviul de la ora 19:00, pe DCNews și DCNewsTV.