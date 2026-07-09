Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei pentru persoanele mutate din azilele lui Pașca

Azilele lui Viorel Pașca. Sursa foto: DIICOT/Poliția Română

Guvernul a aprobat alocarea a peste 20 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea centrelor rezidențiale și a căminelor în care au fost relocate sute de persoane vulnerabile, după închiderea azilelor ilegale administrate de Viorel Pașca în județul Bihor.

Executivul a adoptat joi o hotărâre prin care pune la dispoziție 20.028.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru acoperirea cheltuielilor centrelor rezidențiale destinate adulților cu dizabilități și căminelor pentru persoane vârstnice.

Fondurile vor fi utilizate pentru îngrijirea celor 409 persoane vulnerabile care au fost mutate după închiderea azilelor ilegale administrate de Viorel Pașca în județul Bihor.

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Banii ajung în 23 de unități administrativ teritoriale

Potrivit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, suma aprobată va fi distribuită către 23 de unități administrativ teritoriale care au preluat persoanele relocate.

Din valoarea totală, peste 13 milioane de lei sunt destinați finanțării centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap.

Alte aproximativ 7 milioane de lei vor acoperi cheltuielile de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice care oferă în prezent servicii beneficiarilor relocați.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că măsura urmărește să asigure condiții adecvate pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

„Prin măsura adoptată astăzi, venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, astfel încât acestea să fie în siguranţă şi să beneficieze de asistenţă de specialitate şi de îngrijire corespunzătoare”, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicatul ministerului.

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