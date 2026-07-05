Un tânăr din Suceava a murit electrocutat pe un stâlp

Tânăr decedat după ce s-a electrocutat. Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Un tânăr de doar 23 de ani a murit, duminică, după ce s-a electrocutat în timp ce schimba un cablu.

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a murit, duminică, după ce s-a electrocutat în timp ce se afla pe un stâlp pentru a schimba un cablu, în localitatea Grămeşti, a informat Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Suceava.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au fost trimise un echipaj SAJ de tip B2 de la Siret şi echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă de la Suceava.

Echipele de intervenție nu l-au mai putut salva

Echipajul de la Siret, ajuns primul la locul intervenţiei, a găsit victima în stop cardio-respirator, prezentând politraumatisme în urma căderii de la înălţime.

Personalul medical a început manevrele de resuscitare, acestea fiind continuate şi după sosirea echipajului de Terapie Intensivă Mobilă.

În ciuda eforturilor depuse, tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, a mai transmis SAJ Suceava, potrivit Agerpres.

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