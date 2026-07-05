Bobert Cazanciuc, la aniversarea Zilei SUA: Democrația este un proces continuu de autodepășire

Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Statele Unite ale Americii au celebrat, sâmbătă, 4 iulie, 250 de ani de la Declarația de Independență.

Un sfert de mileniu de când o idee curajoasă – aceea că oamenii se nasc egali și au dreptul inalienabil la libertate – a schimbat definitiv cursul istoriei mondiale.

Pentru un om politic, această aniversare nu este doar un prilej de protocol. Dincolo de marile tratate pe care avem onoarea să le semnăm și de forurile diplomatice unde reprezentăm România, Parteneriatul Strategic dintre țările noastre se măsoară în acțiuni concrete. O spun ca demnitar care a avut privilegiul să participe activ la consolidarea acestei relații în ultimii ani: legătura dintre București și Washington este astăzi mai solidă, mai matură și mai vitală ca niciodată.

În momentele de răscruce geopolitică pe care le traversăm, alianța noastră nu este doar o garanție de securitate pe hârtie; este un organism viu, menținut prin dialog diplomatic constant, cooperare militară strânsă și viziuni economice comune. Lumea liberă nu se apără de la sine, ci se construiește zi de zi prin decizii ferme și parteneri de încredere.

De 250 de ani, America demonstrează că democrația este un proces continuu de autodepășire. Pentru România, SUA rămân nu doar cel mai puternic aliat militar, ci și un partener de parcurs în consolidarea statului de drept, a rezilienței economice și a progresului tehnologic.

Happy 4th of July!", a fost mesajul senatorului PSD, Robert Cazanciuc.