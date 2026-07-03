Rusia își arestează încă un general. Ce acuzații i se aduc lui Aleksandr Dembițki

Imagine cu steagul Rusiei. Foto: Pixabay

Un tribunal militar din Rusia a dispus arestarea preventivă a generalului Aleksandr Dembițki, într-o anchetă privind presupuse fapte de corupție legate de gruparea paramilitară Iastreb.

Autorităţile ruse l-au arestat pe generalul Aleksandr Dembiţki, fost comandant al Corpului 44 Armată al Districtului Militar Leningrad, într-un caz de corupţie legat de grupul paramilitar Iastreb, a relatat vineri ziarul RBK, citat de EFE.

Ce acuzații i se aduc generalului rus

Un tribunal militar rus a dispus arestarea preventivă a generalului fără a dezvălui detalii ale cazului, însă ziarul rus susţine că Dembiţki este acuzat penal de fraudă legată de grupul mercenar, unde ar fi organizat o schemă de corupţie.

Cu puţin timp înainte de arestarea sa în capitala regiunii de frontieră Belgorod, a început procesul împotriva fondatorului Iastreb, Aleksei Maruşenko, acuzat de crimă, trafic ilegal de arme, încălcarea proprietăţii, fraudă, extorcare, răpire şi tortură.

Cu toate acestea, principala acuzaţie împotriva lui Maruşenko este fraudarea a 89 de recruţi care încercau să se alăture frontului ucrainean, pe care i-a escrocat şi extorcat. În întreaga schemă, cei implicaţi şi-au însuşit 8,8 milioane de ruble (114.000 de dolari).

Iastreb, gruparea aflată în centrul anchetei

O altă acuzaţie împotriva sa este răpirea corespondentului de război Roman Semionov, pe care îl suspecta că investiga activităţile grupării paramilitare. Semionov a fost ţinut captiv timp de 12 zile, conform anchetei judiciare.

Potrivit presei ruse, compania paramilitară Iastreb a fost creată în 2014, după anexarea ilegală a peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia.

Externalizarea serviciilor militare este o practică obişnuită în Rusia încă de la începutul războiului din Donbas (regiune în estul Ucrainei - n.r.), în 2014, unde soldaţi ruşi au fost trimişi dându-se drept miliţieni locali.

S-a întâmplat din nou în 2022, când autorităţile ruse au apelat la serviciile unor grupări mercenare precum Wagner. După moartea liderului său, Evgheni Prigojin, şi dizolvarea Wagner, o parte din echipa de mercenari s-a regrupat în Corpul African, o ramură care operează în Africa sub coordonarea Ministerului Apărării rus, potrivit Agerpres.

Arestarea lui Dembițki se înscrie într-un val mai amplu de anchete și înlăturări din conducerea armatei ruse. În ultimii doi ani, mai mulți generali și oficiali de rang înalt din Ministerul Apărării au fost arestați sau condamnați pentru presupuse fapte de corupție. Spre exemplu, fostul ministru adjunct al Apărării, Timur Ivanov, a fost condamnat în 2025 la 13 ani de închisoare pentru luare de mită și delapidare, în timp ce generalul Ivan Popov, fost comandant al Armatei 58, a fost condamnat pentru fraudă și fals în acte.

Și fostul ministru adjunct Pavel Popov a fost condamnat în aprilie 2026 la 19 ani de închisoare într-un dosar de corupție.