Blocurile în care bunicii ajung „prizonieri” în propriile apartamente. Soluția pregătită pentru 3,8 milioane de români

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Legea “Lift pentru Viață" este de astăzi în vigoare.

În România sunt aproximativ 88.000 de blocuri cu trei și patru etaje, în care locuiesc circa 3,8 milioane de persoane. O mare parte dintre aceste imobile, construite înainte de 1989 sau în primii ani de după Revoluție, nu sunt dotate cu lift.

Lipsa lifturilor reprezintă o problemă importantă de mobilitate pentru numeroși români, în special pentru persoanele vârstnice și cele cu dizabilități. Proiectul urmărește să le ofere acestora mai multă independență, să reducă riscul de izolare socială și să contribuie la creșterea confortului urban și a valorii locuințelor.

Pentru un om tânăr și sănătos, câteva etaje pot însemna doar câteva minute de efort. Pentru un vârstnic, o persoană cu dizabilități sau cineva cu probleme de mobilitate, aceleași trepte pot deveni o barieră între propria locuință și lumea de afară. Sunt oameni pentru care o simplă ieșire la cumpărături, la medic sau la o plimbare presupune un efort atât de mare încât ajung să iasă tot mai rar din casă.

Montarea lifturilor în aceste blocuri nu înseamnă, așadar, doar mai mult confort. Poate însemna independență, siguranță și șansa unor oameni de a nu se simți prizonieri în propriile locuințe.

Cum va fi asigurată finanțarea pentru aceste lifturi?

Poate vă întrebați de unde vor fi bani. Robert Cazanciuc, senator PSD, a spus de unde va veni finanțarea pentru lifturi.

„Acum, avem un cadru legal care le permite autorităților locale să-i ajute pe cei 3,5 milioane de români să scape de restricțiile la o viață normală pe care le îndură de zeci de ani, fiind prizonieri în propriile case din cele peste 80.000 de blocuri de 3 și 4 etaje, construite fără lift, în întreaga țară.

Rămâne ca viitorul Guvern legitim, învestit cu puteri depline, să elaboreze normele de aplicare, pentru ca proiectele de construire a lifturilor să poată fi concepute și derulate. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va concepe mecanismul de finanțare a proiectului-pilot, iar Ministerul Dezvoltării, normele metodologice privind mecanismele de iniţiere, derulare, implementare, acordare a finanţării şi monitorizare a programului naţional.

Până atunci, primarii din toată țara pot inventaria toate blocurile din comunitățile pe care le administrează, care se încadrează în prevederile legii. Și recomand ca, acolo unde nu există, să fie înființate asociații de proprietari pentru ca acestea să poată depune solicitări și să beneficieze de facilitățile prevăzute în lege.

Sunt în derulare câteva proiecte pilot și sper ca în această toamnă să putem vedea primul bloc de 4 etaje accesibilizat cu un lift exterior.



Finanțarea va putea fi asigurată din sume din fonduri europene, de la bugetul de stat, din bugetul local, dar și din donații sau sponsorizări.



La Bruxelles, sunt semnale puternice de susținere a acestui program național și de identificare a soluțiilor de finanțare în viitorul exercițiu bugetar european 2028-2034. Site-ul www.liftpentruviata.ro va fi disponibil in scurt timp și va oferi informații utile derulării proiectului”, a spus Robert Cazanciuc, senator PSD, inițiatorul proiectului.