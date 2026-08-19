Centura Bacău se conectează la A7. Imagini video

Foto Facebook Cristian Pistol. Autostrada A7

Centura Bacău va fi legată de Autostrada Moldovei (A7). DRDP Iaşi a prezentat imagini de la lucrările de la nodul Bacău Sud, dar şi de la nodul Bacău Nord.

"Imagini aeriene de pe șantierul Autostrăzii A7, din zona nodului rutier Bacău-Nord (intrare A7 dinspre Bogdan-Vodă), unde se desfășoară lucrările de racordare a Variantei Ocolitoare Bacău cu loturile în execuție ale Autostrăzii Moldovei.

Precizăm că lucrările de racordare vizează ambele capete ale VO Bacău (A7), aceasta făcând legătura cu secțiunile A7 Focșani - Bacău (lot 3, Răcăciuni - Bacău) și Bacău - Pașcani (lot 1, Săucești - Trifești).

Reamintim, începând de ieri, 17 august, Varianta Ocolitoare Bacău (A7) a fost închisă în întregime circulației rutiere până pe 31 august, în vederea lucrărilor de racordare cu loturile în execuție ale Autostrăzii Moldovei.

Măsura a fost dispusă la solicitarea antreprenorului, în baza avizului comun emis de CNAIR SA și IGPR", a transmis DRDP Iaşi.

Închiderea a vizat întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, de la intrarea în municipiu dinspre Nicolae Bălcescu, la intersecția cu DN2, km 279+650, până la capătul nordic, în zona Bogdan Vodă, la intersecția cu DN2, km 296+400.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier este preluat de DN2 și traversează municipiul Bacău. Autoritățile avertizează că sunt posibile ambuteiaje și timpi mai mari de așteptare, în special la orele de vârf.

„Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a rutelor de deplasare, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic“, a transmis DRDP Iași acum 2 săptămâni.

DRDP Iaşi a postat imagini şi cu lucrările de la nodul rutier Bacău-Sud.

"Imagini aeriene cu lucrările de racordare a Variantei Ocolitoare Bacău (A7) cu loturile în execuție ale Autostrăzii Moldovei, preluate din zona nodului rutier Bacău-Sud.

Precizăm că lucrările de racordare vizează ambele capete ale VO Bacău (A7), atât dinspre Nicolae Bălcescu (Bacău-Sud), cât și nodul rutier Bacău-Nord (intrare A7 dinspre Bogdan-Vodă), care va face legătura cu secțiunea Bacău - Pașcani", a mai arătat DRDP Iaşi.

A7 ar putea fi deschisă până la Pașcani până la finalul acestui an

Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, anunța luna trecută că lucrările la Autostrada Moldovei (A7) avansează într-un ritm susținut, inclusiv la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău.

Potrivit acestuia, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 95% pe sectorul Adjud-Răcăciuni și a ajuns la aproximativ 80% pe lotul Răcăciuni-Bacău.

„Autostrada Moldovei (A7): evoluție bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău (km 83+548), în lungime de 1.215 m!

În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri.

În paralel, între Adjud și Răcăciuni se finalizează șanțurile de scurgere a apelor pluviale, parcările și se montează gardurile de protecție.

Pe toți cei 47 km ai șantierului, între Adjud și Bacău, antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.900 de muncitori și 400 de utilaje.

Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni al lotului 2 și la aproximativ 80% pe lotul 3 (Răcăciuni - Bacău)”, anunța Cristian Pistol pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca până la sfârșitul anului să se poată circula pe 397 de kilometri de autostradă între București și Pașcani.