TAROM îi aduce un omagiu lui Ivan Patzaichin. O aeronavă Boeing 737 MAX va purta numele marelui campion

Foto: Agerpres

O nouă aeronavă Boeing 737 MAX care va intra în flota TAROM va purta numele marelui campion olimpic Ivan Patzaichin, în semn de omagiu pentru performanța, perseverența și valorile prin care acesta a reprezentat România la cel mai înalt nivel. Ceremonia de semnare a protocolului a avut loc miercuri, în prezența familiei fostului mare sportiv și a conducerii companiei.

O nouă aeronavă Boeing 737 MAX care înnoieşte flota TAROM va purta numele lui Ivan Patzaichin, campion olimpic şi una dintre figurile emblematice ale sportului românesc, a anunţat, miercuri, compania.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, prin această alegere, TAROM continuă iniţiativa de a asocia aeronave ale companiei cu numele unor personalităţi care au reprezentat România la cel mai înalt nivel şi ale căror performanţe au devenit repere pentru generaţii întregi. Astfel, în acest an, prima nouă aeronavă Boeing 737 MAX care înnoieşte flota companiei a primit numele "Mircea Lucescu".

CITEȘTE ȘI - Care era mâncarea preferată a lui Ivan Patzaichin: Lucruri mai puțin cunoscute despre moștenirea lăsată la Mila 23, satul său natal / foto în articol

TAROM îi dedică o aeronavă Boeing 737 MAX lui Ivan Patzaichin

Odată cu alegerea numelui "Ivan Patzaichin" pentru o nouă aeronavă, TAROM continuă să lege procesul de modernizare a flotei de valori precum performanţa, disciplina, perseverenţa şi capacitatea de a depăşi obstacolele.

Ceremonia de semnare a protocolului de utilizare a numelui a avut loc miercuri, în prezenţa Georgianei şi a Ivonei Patzaichin, soţia şi fiica marelui campion, şi a directorului general al TAROM, Cristian Anghel.

Născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari din Delta Dunării, Ivan Patzaichin a ajuns de la un sat izolat al Deltei pe cea mai înaltă treaptă a sportului mondial.

"Când era mic, tatăl meu era pasionat de puţinele avioane care brăzdau cerul. Îşi dorea mult să devină pilot. Mai târziu, la toate plecările pentru competiţii sportive, zbura doar cu TAROM. Era unul dintre entuziaştii care intrau în cabina piloţilor. Acum Ivan este din nou sus, pe cer, iar aeronava cu numele său completează visul copilului născut în Deltă, într-un mod extrem de special", a declarat Ivona Patzaichin, citată în comunicat.

VEZI ȘI - Primele imagini cu avionul "Mircea Lucescu". TAROM le-a publicat

Ivan Patzaichin, de la Mila 23 la aurul olimpic

Prin numele "Ivan Patzaichin", compania aduce un omagiu unui sportiv care a transformat un parcurs pornit dintr-un loc mic al României într-o carieră recunoscută în întreaga lume.

"Am ales, în mod asumat, ca cele mai performante aeronave din flota TAROM să poarte numele lui Mircea Lucescu şi Ivan Patzaichin. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl poate aduce unor mari reprezentanţi ai sportului românesc. Dar alegerea vorbeşte şi despre valorile pe care aceştia le-au întruchipat. Ivan Patzaichin s-a născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari, într-un loc izolat al Deltei. Putea rămâne necunoscut lumii şi, totuşi, a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a sportului mondial. La Munchen, în 1972, când i s-a rupt pagaia în timpul unei curse de calificare, nu a renunţat şi a vâslit mai departe. A continuat competiţia şi a câştigat aurul olimpic. Este povestea unui succes clădit prin muncă, prin disciplină şi prin voinţă. Acestea sunt şi valorile de care TAROM are nevoie astăzi. Suntem într-un moment în care avem, la rândul nostru, obstacole de depăşit şi un drum de parcurs, iar din această situaţie putem ieşi prin aceeaşi perseverenţă şi încredere în ceea ce putem construi", a declarat Cristian Anghel.

TAROM continuă seria aeronavelor cu nume de campioni români

Iniţiativa TAROM de a purta la bord numele unor mari reprezentanţi ai sportului românesc a început în anul 2024. Aeronava "Nadia Comăneci" a fost prima din flota companiei care a primit numele unui sportiv român.

Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024, iar aeronava Boeing 737-800 a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris. Anul Nadia a fost marcat de TAROM inclusiv prin zborurile speciale RO 10 şi RO 50 de pe 18 iulie.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

Transportatorul Naţional al României dispune de o flotă formată din 10 aeronave şi oferă acces la peste 50 de destinaţii, operate atât cu aeronave proprii, cât şi prin intermediul partenerilor săi în regim de code-share.

Din anul 1993, TAROM este membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).