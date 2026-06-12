Care era mâncarea preferată a lui Ivan Patzaichin: Lucruri mai puțin cunoscute despre moștenirea lăsată la Mila 23, satul său natal / foto în articol

Foto: Agerpres

Lucica Buhaev, proprietara primului punct gastronomic local (PGL) din România, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre Ivan Patzaichin și preparatele din pește din Delta Dunării.

Primul punct gastronomic local (PGL) din România a apărut în inima Deltei Dunării, la Mila 23, localitatea de origine a marelui Ivan Patzaichin. De altfel, meritele pentru realizarea PGL-ului „La Lucica“ i se datorează tot marelui sportiv.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, tanti Lucica (Lucica Buhaev) a vorbit despre preparatele pe care le oferă turiștilor în punctul gastronomic din vecinătatea Muzeului Ivan Patzaichin din Mila 23.

„Noi preparăm mâncare din pește și doar dacă sunt copii sau oameni care au intoleranță la pește gătim și pui. Din preparatele Deltei, noi facem aperitive, începând cu chiftele, marinată, gujoane de somn și zacuscă de pește. Avem platouri foarte bogate de aperitive.

De asemenea, preparăm ciorbe. Avem atât ciorbă de pește, cât și storceag de sturion. Diferența este că ciorba de pește o faci cu pește de apă dulce, scoți peștele pe platou și se mănâncă separat de zeamă, iar storceagul este făcut din sturion. Spre deosebire de ciorba de pește care nu este dreasă cu smântână și ou, storceagul este dres.

Facem și pește la cuptor. Înainte se numea proțap pentru că îl făceam în cuptor la foc, dar acum am adăugat și cartof și spunem pește cu cartof la cuptor“, a declarat tanti Lucica pentru DC News.

Foto: Ioan Radu Gava

Foto: Magda Colgiu David

Aceasta a precizat că, la cererea clienților, ar putea prepara și calcan, însă, cum specia nu trăiește în apele de la Mila 23, va trebui să încheie un contract cu cineva din proximitatea mării care prinde acest pește.

Calcanul îl preparăm doar în momentul în care vom avea cerință pentru el. Eu ar trebui să fac un contract cu cineva pentru a cumpăra calcan, pentru că în apele de la Mila 23 nu trăiește. Calcanul se găsește la Sulina sau în Marea Neagră“, a povestit Lucica Buhaev.

Despre mâncarea preferată a lui Ivan Patzaichin, tanti Lucica a precizat că este vorba de șoșon prăjit. În momentul în care marele sportiv îi călca pragul, nu voia preparate exclusiviste, ci îi spunea simplu: „Vreau și eu un șoșon prăjit“. Șoșonul este denumirea populară a carasului în unele comunități din Delta Dunării.

Lucruri mai puțin știute despre Ivan Patzaichin, dezvăluite de cumnata acestuia, Lucica Buhaev

Nu în ultimul rând, tanti Lucica a vorbit și despre aportul pe care Ivan Patzaichin l-a avut la realizarea punctului gastronomic local din satul său de origine.

„Ceea ce vedeți aici construit este făcut la intițiativa lui Ivan. Eu mă gândeam să fac ceva mult mai modern, însă Ivan a spus: „Dacă faci așa ceva, ai stricat tot!“. A spus să facem ceva care „să fie autentic, să dăm un exemplu satului, iar alții care vor veni să facă și ei la fel“. Ivan a vrut să se gătească așa cum se gătea odată, afară, nu în bucătărie. La noi, pe timp de vară se gătea afară, iar Ivan așa a vrut.

Foișorul și acoperișul de stuf s-au construit după ideea lui Ivan și el chiar a plătit să se facă așa ceva la mine în curte.

Ivan este o legendă, Ivan a fost un om deosebit. Mi-a fost cumnat și pentru mine a fost un om deosebit. Nu există comparație în zilele noastre. Ivan a avut un bun-simț extraordinar, a fost un om ambițios și a spus: „Orice am pornit în viața asta, am pornit cu stângul, dar am reușit!““, a spus Lucica Buhaev, cumnata lui Ivan Patzaichin, pentru DC News.

Foto: Ioan Radu Gava

Foto: Magda Colgiu David

Despre boala și moartea neașteptată a lui Ivan Patzaichin, tanti Lucica ne-a spus că acesta a aflat că are cancer la începutul anului 2021, imediat după sărbătorile pe stil vechi, când a mers să facă un control de rutină. Ivan Patzaichin nu a vrut să le spună apropiaților prin ce trece, pentru a-i proteja, însă după ce acest lucru s-a aflat și s-a întâlnit pentru ultima dată cu rudele de la Mila 23, sportivul a ținut să păstreze aparența unui om sănătos.