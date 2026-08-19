BANCUL ZILEI. Surpriza de care a avut parte un bărbat

Bancul zilei. Un bărbat însurat își vizită iubita într-o zi.

– Vasile, iubitule îți stă foarte bine cu barbă, dar tare aș vrea să te razi ca să-ți pot admira frumosul chip în voie…

– Nu pot, draga mea, nevastă-mea adoră barba asta.

– Te rog, te rog, îl imploră amanta.

– Ți-am zis că nu pot, soția mea e nebună după barba mea…

Ea îl mai rugă o data, plânse puțin, după care bărbatul, în final cedă.

În aceeași seară, Vasile se strecură în patul soției în timp ce ea dormea și-și lipi fața de fața ei:

– Oh, Mărine… nu trebuia să vii în seara asta! Sotul meu trebuie să vina din clipă în clipă…