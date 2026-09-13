BANCUL ZILEI: Aventura de-o noapte

Bancul zilei. Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea şi am întrebat-o dacă aş putea să-i ofer ceva de băut.

– Păi ce, n-ai prietenă, mi-a zis, bărbaţii ca tine întotdeauna au prietenă…

– Nu am din păcate, ne-am despărţit acum o lună, i-am răspuns.

– Oh, îmi pare rău, în acest caz poţi să-mi cumperi un pahar de vin, îmi zise.

În fine, după câteva pahare, am ajuns la ea acasă şi am făcut dragoste toată noaptea. Dimineaţa în timp ce mă îmbrăcam îmi zice:

– Deci,… arăţi foarte bine, eşti un tip de treabă şi foarte bun la pat. Pot să te întreb de ce te-ai despărţit de prietena ta?

– Pentru că a aflat nevastă-mea!