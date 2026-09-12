Se schimbă vremea: Ploi în toată țara. Elena Mateescu (ANM) spune cum va fi această toamnă / video

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Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorolgie (ANM) a precizat că episodul de ploi din acest weekend va aduce precipitații în mare parte din țară însă este foarte puțin probabil să reușească să acopere deficitul de apă din sol.

În marja conferinței „Schimbările climatice și impactul în economie“, organizată de DC Media Group, Elena Mateescu, directorul general al ANM a discutat cu redactorul-șef DC News, Anca Murgoci, cu privire la ploile care vor cădea în România în acest weekend.

„Doamna Mateescu, spuneți-ne când vin ploile“, a întrebat jurnalista Anca Murgoci.

„Informarea meteorologică valabilă până duminică seara vizează precipitațiile mult așteptate, în special în regiunile intra-carpatice, asta însemnând vestul, centrul și nordul țării, iar sâmbătă și duminică vorbim de zonele din sudul, sud-estul și estul țării.

Vorbim de cantități care pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare pot să cuprindă valori de 15-20 l/mp, izolat peste 30 l/mp. Este bine că va ploua, cel puțin puțin pentru nevoia acută de apă din perspectiva fenomenului de secetă pedologică și hidrologică, dar nu putem să spunem că acest episod de sisteme noroase bine organizate pot să acopere în totalitate deficitul acumulat pe parcursul primelor opt luni ale acestui an.

Iată că și debutul noului an agricol, la 1 septembrie 2026, este sub incidența secetei pedologice extreme, puternice și moderate în bună parte din țară“, a precizat directorul general al ANM.

Toamna a început cu o vreme foarte călduroasă

Potrivit Elenei Mateescu, este foarte important ca până la data de 1 noiembrie 2026 să se mai reducă din deficitul de apă din sol.

„O dată cu ploile astea vine toamna? Vom avea o toamnă călduroasă sau din contră?“, a continuat jurnalista Anca Murgoci.

„Prima decadă a lunii septembrie a fost una foarte călduroasă. Am avut pe 10 septembrie un cod portocaliu și unul galben din perspectiva temperaturilor foarte ridicate. A fost o primă decadă care a adus în partea de sud-vest și vest temperaturi de 33 - 35 de grade Celsius. Zilele de 5, 9, 10 și 11 septembrie au adus recorduri ale temperaturilor maxime și minime la un număr de stații semnificativ, de la 30 până la 66 de stații, dar în același timp și deficit de apă.

Monitorizăm atent situația să vedem ce va însemna următoarea perioadă din perspectiva precipitațiilor, pentru că va fi foarte important ca cel puțin la 1 noiembrie să se mai reducă din deficitul de apă“, a mai precizat directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.