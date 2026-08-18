Vremea până pe 15 septembrie 2026. Estimări meteo pentru următoarele 4 săptămâni

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Administrația Națională de Meteorologie a transmis estimările meteorologice pentru patru săptămâni, care sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Vremea până pe 15 septembrie 2026. Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori cu mult mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea până pe 15 septembrie 2026. Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea până pe 15 septembrie 2026. Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Vremea până pe 15 septembrie 2026. Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

Având în vedere că este vorba de o estimare meteorologică pe o durată mare de timp, fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate.

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Vremea se întoarce la 180 de grade în perioada următoare

Pe 18 august, între ora 10:00 și ora 21:00, vor fi intensificări ale vântului și vijelii. Zonele afectate sunt Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei.

Marți (18 august) vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50–70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80–90 km/h.

Cod galben de caniculă

Pe 18 august, între ora 10:00 și 21:00, vor fi caniculă și disconfort termic ridicat. Zonele afectate sunt județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, municipiul București

Marți (18 august), în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București vor fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35–36 de grade.

ANM precizează că mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, inclusiv prin avertizări nowcasting.