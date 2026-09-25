Ciclonul din Atlantic aduce căldură în nordul Europei. Florinela Georgescu (ANM): Cum ne influențează / video

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Un ciclon format în Oceanul Atlantic va aduce temperaturi mai ridicate decât normalul în nordul Europei.

Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a vorbit despre evoluția vremii în următoarea perioadă și a explicat că, în prezent, nu există semnale cu privire la precipitații foarte abundente în România. Potrivit acesteia, formațiunile ciclonice din Mediterana, Marea Neagră și Oceanul Atlantic pot influența vremea spre sfârșitul toamnei și începutul iernii.

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„A fost o lună septembrie fără turbulențe. Au fost ani cu cicloni, cu furtuni, cu inundații, chiar inundații catastrofale. În 2026, înțeleg că nu există acest risc”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Deocamdată nu avem semnalul unor episoade cu precipitații foarte abundente, dar știm că toamna pot apărea formațiuni ciclonice generate în bazinul Mării Mediterane sau chiar în bazinul Mării Negre, care pe durate scurte de timp să afecteze și țara noastră și să genereze precipitații mai importante pe arii mai extinse. Deocamdată însă nu avem un astfel de semnal.

Suntem în continuare într-o perioadă în care presiunea atmosferică se menține ridicată, deci nu favorizează apariția formațiunilor ciclonice, însă pe măsură ce vom avansa spre sfârșitul toamnei, vom urmări cu atenție în continuare ceea ce urmează a se întâmpla în bazinul Mării Mediterane și în bazinul Mării Negre.

Vom urmări cu mare atenție ceea ce se va întâmpla și în Oceanul Atlantic, pentru că știm că în această perioadă de sfârșit de toamnă, început de iarnă, dinspre Oceanul Atlantic pot evolua spre continentul european formațiuni ciclonice care să aducă ploi nu numai în regiunile vestice, dar și în cele centrale ale continentului și, în cazul în care acestea sunt mai active, se poate influența și vremea din partea de est și sud-est a continentului”, a spus Florinela Georgescu.

Ciclonul din Atlantic aduce căldură în nordul Europei

Florinela Georgescu a spus că încălzirea Oceanului Atlantic și a Mării Mediterane poate favoriza formarea unor cicloni mai puternici.

Potrivit acesteia, aerul foarte cald din nordul Africii va ajunge în Europa de Vest, unde sunt așteptate temperaturi peste normal, iar această masă de aer ar putea ajunge și în Europa Centrală, însă este mai puțin probabil să influențeze România.

„Încălzirea globală a ridicat o cantitate imensă de energie în Mediterană și Atlantic. Am văzut temperaturi extreme în Franța, Olanda, în țările nordice, incendii uriașe de vegetație în bazinul mediteranean. E posibil să ne influențeze în această toamnă, în această iarnă, aerul saharian, ciclonii din Mediterană?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Este posibil chiar în zilele viitoare ca aerul foarte cald, încă dinspre partea de nord a Africii, să ajungă deasupra Europei de Vest. Această evoluție indicată acum de modelele numerice pentru zilele viitoare are legătură cu ce se întâmplă în Oceanul Atlantic, pentru că acolo, exact ce vă spuneam mai înainte, încep să se dezvolte formațiuni ciclonice de mare importanță pentru evoluția vremii, un astfel de ciclon urmând ca în zilele viitoare să se îndrepte spre arhipelagul britanic, în timp ce se adâncește foarte mult - deci se activează foarte puternic - iar în fața lui, circulația sudică va fi una foarte intensă.

Aceasta se va concretiza prin creșterea temperaturilor în Peninsula Iberică, în Franța și, probabil, chiar și mai la nord, înspre Peninsula Scandinavică. Deci vor avea o perioadă cu temperaturi mult mai ridicate decât normalul. Este posibil ca această masă de aer foarte caldă generată astăzi să ajungă și spre Europa Centrală, mai puțin probabil însă să ajungă și înspre țara noastră.

În zona aceasta mai largă - reprezentată de Europa, bazinul Mării Mediterane, partea de nord a Africii și partea de est a Atlanticului de Nord - această regiune mai vastă se condiționează, deci circulația aerului este influențată de ce se întâmplă în fiecare din aceste regiuni pe care le-am pomenit.

Bineînțeles că un ocean mai cald decât normalul, o Mare Mediterană mai caldă decât normalul pot genera formațiuni ciclonice tot mai puternice, tot mai active, care să influențeze arii geografice tot mai largi”, a spus Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la DC News.