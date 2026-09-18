Vortex polar neobișnuit în România. ”E posibil să avem și precipitații mixte”

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Vremea se răcește brusc și semnificativ în România. Meteorologii anunță că e posibil să avem chiar și ninsori.

Ultimul weekend cu temperaturi de vară. Prognoza meteo pentru 19 și 20 septembrie

Sâmbătă, în țară, ”vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali, în Moldova și în nordul Munteniei unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 2...5 l/mp și izolat de peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și al Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață”, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Și în București, ”vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 13...15 grade”.

Duminică, ”vremea se va menține caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara la munte, în Muntenia și în nordul Olteniei unde pe arii restrânse vor fi averse (cantități de apă de 2...6 l/mp și izolat de peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice. Noaptea, înnorări și ploi slabe vor fi local în vestul, nordul și centrul țării și doar pe spații mici în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, iar în a doua parte a nopții în vest și nord (viteze de 40...50 km/h), precum și în zona montană înaltă (rafale de 60...80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață”. În București, ”vremea se va menține caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade”.

Vortex polar în România de luni

De luni, vremea se răcește semnificativ. Țara noastră trece de la temperaturi specifice verii la temperaturi chiar de iarnă. Va fi o răcire accentuată, generată de pătrunderea unei mase de aer foarte rece în România. Miercuri, 23 septembrie, ar putea fi cea mai friguroasă zi, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu.

”Este posibil ca, la mijlocul săptămânii viitoare, în contextul în care masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării- pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13 - 14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18 - 20 de grade, inclusiv în Capitală- la altitudini mari să apară precipitaţii mixte şi intensificări semnificative ale vântului, având în vedere vitezele la rafală de peste 70 – 80 km/h.

Răcirea se va resimţi de la debutul săptămânii, când în vest, centru şi nord, temperaturile vor fi în scădere; contăm pe cel mult 19- 20 de grade, în timp ce în zona de sud, sud-est a ţării vor mai fi posibile valori de 27 - 28 de grade. Iar de marţi şi miercuri, mai ales, temperaturile vor scădea în întreaga ţară, fiind chiar sub normele specifice perioadei în care ne aflăm” anunță Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Ziua în care vor fi cele mai scăzute temperaturi

Miercuri, 23 septembrie, ar urma să fie cel mai răcoare. În nordul țării, maximele vor coborî până la aproximativ 13-14 grade, în timp ce în sud și în București sunt așteptate temperaturi în jurul valorilor de 18-20 de grade Celsius.

”Miercuri, săptămâna viitoare, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21 – 22 de grade Celsius” a mai spus directoarea ANM.

Până atunci, însă, ne bucurăm de weekend, după cum subliniază și șefa ANM: ”Să ne bucurăm de acest final de săptămână, cu valori de temperaturi specifice anotimpului de vară, pentru că 32 de grade, în partea de sud a Olteniei sau în sud-vestul Munteniei caracterizează o vreme de vară. Ecartul valorilor la acest final de săptămână la nivelul maximelor fiind cuprins între 20 până la 32 de grade Celsius, chiar şi în Bucureşti- 30 de grade”.