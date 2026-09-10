August 2026 bate recordul global de temperatură: A fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată

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August 2026 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, la egalitate cu recordul stabilit în iulie 2023, potrivit serviciului european Copernicus.

Luna august a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată, la egalitate cu iulie 2023, potrivit serviciului de monitorizare a climei al UE.

Recordul a fost determinat de o combinație între schimbările climatice și influența tot mai puternică a fenomenului El Niño, care a împins căldura în atmosferă în zona Pacificului, potrivit BBC.

A fost depășit pragul critic de 1,5°C

Temperaturile din această lună au fost cu 1,65°C peste nivelurile preindustriale, depășind pragul critic de 1,5°C stabilit prin acordurile internaționale pentru evitarea celor mai grave consecințe ale schimbărilor climatice.

Faptul că o singură lună depășește 1,5°C nu înseamnă că acest prag a fost depășit permanent, însă demonstrează tendința de apropiere de depășirea acestei limite.

Luna august a încheiat, de asemenea, cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest, temperaturile ridicate depășind nivelul căldurii mortale din 2003.

Samantha Burgess, coordonatoare strategică pentru climă în cadrul Copernicus, a descris luna august drept „o lună remarcabilă în istoria climatului global”, iar efectele acesteia sunt „resimțite din ce în ce mai mult de comunități, economii și ecosisteme din întreaga lume”.

Combinația dintre temperaturile record ale aerului, căldura record a oceanelor și vara excepțional de caldă din Europa demonstrează că schimbările climatice provoacă acum fenomene extreme atât în „atmosferă, cât și în oceane”, a spus ea.

Oceanele lumii au atins cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată

Secretarul general al ONU pentru schimbări climatice, Simon Stiell, a declarat că recordul demonstrează în mod clar impactul oamenilor asupra climei: „Dovezile sunt de necontestat: acesta este prețul în continuă creștere al dependenței omenirii de combustibilii fosili și al crizei climatice globale pe care aceasta o alimentează”, a spus el.

Pe lângă impactul continuu al utilizării combustibililor fosili, apariția unui fenomen El Niño puternic înrăutățește situația, au declarat cercetătorii.

El Niño este un fenomen climatic natural în care o zonă din estul Oceanului Pacific devine neobișnuit de caldă, eliberând în atmosferă cantități uriașe de căldură stocată în ocean și împingând temperaturile globale în sus timp de aproximativ un an.

El Niño ar putea prelungi seria recordurilor de temperatură

Fenomenul El Niño actual este încă în intensificare și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, potrivit echipei Copernicus.

Se estimează că impactul maxim al acestui fenomen natural asupra temperaturilor globale va fi resimțit în următorul an, ceea ce înseamnă că actuala serie de recorduri ar putea continua. Impactul El Niño este de așteptat să influențeze ploile musonice și furtunile din Asia, inclusiv în Filipine, unde zeci de mii de persoane au fost recent strămutate din cauza inundațiilor.

Această perspectivă vine după o vară care a făcut ca Europa de Vest să înregistreze cea mai ridicată temperatură din istorie.

Aceste cifre au avut „un cost uman foarte real”, a declarat Clair Barnes, cercetătoare în domeniul fenomenelor meteorologice extreme la Imperial College London.

„Atâta timp cât nu vom înceta să ardem combustibili fosili, aceste recorduri vor continua să fie doborâte, iar fenomenele extreme se vor agrava mai repede decât putem noi să ne adaptăm. Și, mai important, cât de grav vom permite să devină situația rămâne în mâinile noastre”, a spus cercetătoarea.