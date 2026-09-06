Cum va fi afectată România de Super El Niño. Climatologul Roxana Bojariu: Un fenomen nou, cu o intensitate maximă în iarnă

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Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat cum va fi afectată România de fenomenul Super El Niño

Roxana Bojariu, șefa Departamentului de Climatologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre impactul fenomenului Super El Niño asupra Europei și României. Potrivit acesteia, ar putea fi favorizate episoade de iarnă mai severă în întreaga emisfera nordică, inclusiv în Europa.

Discuțiile despre ce urmează vin în contextul în care valurile de căldură și temperaturile record continuă să marcheze această perioadă în mai multe țări europene. Spania a înregistrat cea mai ridicată temperatură din an, în timp ce alte state europene, precum Franța, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii au declarat vara 2026 ca fiind cea mai călduroasă din istorie.

Roxana Bojariu: Studiile arată că o sursa de căldură în Pacificul tropical poate favoriza episoade de iarnă mai severă în întreaga emisfera nordică, inclusiv în Europa

"Vom avea, într-adevăr, un fenomen nou, cu o intensitate maximă în iarnă. Și dacă vorbim deja de anomalii de peste 2 grade Celsius într-o zonă critică din Pacificul tropical, în noiembrie am putea ajunge la circa 4 grade Celsius peste ceea ce ar fi normal.

Asta ne duce la un episod fără precedent, care ar depăși inclusiv episodul din 2015 - 2016 la intensitate maximă. Mulți colegi climatologi care studiază fenomenul spun că suntem "în ape necunoscute". În orice caz, pentru Europa și pentru România, evident, impactul este unul indirect. Dar, așa cum arată studiile de până acum, acest impact indirect se face prin modurile de circulație din sectorul Atlanticul european și prin vortexul polar din iarnă. Ori, studiile arată că o sursa de căldură în Pacificul tropical poate favoriza episoade de iarnă mai severă în întreaga emisfera nordică, inclusiv în Europa. Oricum, dacă vor fi episoade cu condiții severe, ele vor fi limitate în timp.

În acest moment, nu putem spune clar care va fi localizarea lor în Europa, în America de Nord, în Asia, cu atât mai puțin în România. Totuși, ne putem aștepta, în orice caz, la fenomene extreme și în Europa.

Efectele directe sunt pentru Australia, care va avea, probabil, probleme cu o vară foarte secetoasă, cu incendii de vegetație mai ales în nord și est. În Africa de Sud va fi secetă, vor fi precipitații mult mai abundente în sudul Statelor Unite și în zone de pe coasta vestică a Americii de Sud, cea de la Pacific", a spus Roxana Bojariu la Antena 3 CNN.

Declarațiile Roxanei Bojariu vin după ce și Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), explicase la DC NEWS de ce septembrie și octombrie se schimbă din punct de vedere climatic.

Ce este Super El Niño

Evenimentele "Super El Niño", denumite oficial evenimente El Niño foarte puternice, sunt fenomene climatice rezultate din creșterea temperaturilor medii la suprafața mării în anumite părți ale Oceanului Pacific cu 2° Celsius sau mai mult, afectând modelele meteorologice globale.

Potrivit Agenției Americane pentru Observarea Oceanelor și Atmosferei (NOAA), El Niño din acest an are 69% șanse să devină cel mai intens fenomen de acest fel înregistrat vreodată, relatează Agerpres.

Fenomenul climatic ce are loc o dată la doi până la șapte ani apare atunci când vânturile din est, care în mod normal rețin apele calde în vestul Pacificului, slăbesc temporar, permițând acestora din urmă să revină la suprafață și să se deplaseze către est.

Atunci când temperaturile de la suprafața oceanului se mențin peste valori normale timp de câteva luni, apar furtuni deasupra regiunii, cu efecte asupra întregii atmosfere terestre. În consecință, clima devine mai caldă și mai secetoasă în anumite zone, iar în altele mai răcoroasă și mai umedă. Potrivit unor oameni de știință, schimbările climatice amplifică efectele fenomenului El Niño.

Reamintim că anterior, climatologul Roxana Bojariu a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, de ce fenomenul El Niño nu influențează în mod direct vremea din Europa și care a fost, de fapt, cauza valurilor extreme de căldură de la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie.

ONU avertizează asupra unui El Niño "de amploare", în timp ce țările se pregătesc pentru impact

Agenția meteorologică a ONU a declarat că previziunile sale indică o probabilitate de aproape 100% ca El Niño să persiste până în februarie 2027, alimentat de temperaturile excepțional de ridicate ale Oceanului Pacific. Este pentru prima dată când OMM exprimă un astfel de grad de certitudine, a precizat organizația.

"Dacă această traiectorie continuă, ar putea fi mai puternic de la debutul monitorizării noastre. Deci, literalmente, va depăși orice limite", a declarat Celeste Saulo, secretar general al OMM, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Geneva.

"El Niño capătă proporții uriașe sub ochii noștri. Știința nu lasă loc de îndoială: planeta se află în ape necunoscute, iar aceste ape se încălzesc", a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, scrie BBC.

Conform OMM, temperaturile măsurate în Oceanul Pacific în cadrul fenomenului El Niño din acest an - unul dintre cele doar patru astfel de fenomene clasificate în categoria "foarte puternic", potrivit înregistrărilor care datează din 1950 - se situează deja cu peste 2 grade Celsius peste valorile normale.

Se preconizează că fenomenul va atinge apogeul spre sfârșitul acestui an, a declarat OMM într-un comunicat. Însă, efectele sale vor continua și în 2027 și se preconizează că vor aduce temperaturi globale mai ridicate anul viitor, au afirmat reprezentanții OMM.

Totodată, OMM a declarat că își intensifică eforturile de pregătire și de avertizare timpurie pentru a permite statelor să ia măsuri din timp, cum ar fi trecerea la culturi rezistente la secetă, în anumite zone.