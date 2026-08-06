România, sub două extreme meteo. ANM: Cod roșu de caniculă și furtuni puternice joi, 6 august - Harta județelor vizate

Avertizare de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

ANM a emis mai multe avertizări, pentru intervalul 6 - 9 august pentru temperaturi extreme, fiind vizate mai multe județe ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări valabile în perioada 6 - 9 august, care vizează temperaturi extreme. Pe lângă acest fapt, meteorologii avertizează și cu privire la fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

INFORMARE METEOROLOGICĂ



Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 09 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale,

instabilitate atmosferică



Joi (6 august) valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, vineri (7 august) va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă (8 august) se va restrânge către vest și sud. În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperaturăumezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Joi temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 40...41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 35...36 de grade vor mai fi în sud-vest și sud.

Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolat în rest, cu minime de 20...24 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, joi și vineri în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN



Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală

Zone afectate: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei

Joi (6 august) valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și în estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29...30 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

COD PORTOCALIU



Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei

Joi (6 august) valul de căldură se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20...22 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin

În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24...25 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.

Sursa ANM

Prognoză specială pentru zona Municipiului București

PROGNOZĂ SPECIALĂ PENTRU INTERVALUL 03.08.2026 ORA 10:00 - 07.08.2026 ORA 10:00

ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 03.08.2026 Ora 10:00 - 04.08.2026 Ora 09:00

Va fi val de căldură, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 04.08.2026 Ora 09:00 - 05.08.2026 Ora 09:00

Valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.



Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 05.08.2026 Ora 09:00 - 06.08.2026 Ora 09:00

Valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă de 18...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 06.08.2026 Ora 09:00 - 07.08.2026 Ora 10:00

Valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...22 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 03 august, ora 10 - 07 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale.

În intervalul 04 august, ora 10 - 05 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

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