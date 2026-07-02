Noi alerte de furtuni, după valul de caniculă. Coduri Galbene și Portocalii până sâmbătă dimineața. Județul pentru care ANM a emis Cod Roșu

ANM anunță ploi torenţiale, vijelii şi grindină, până vineri dimineaţa. Sursa foto: Magnific

Meteorologii au emis, joi, mai multe avertizări Cod Galben, Cod Portocaliu, dar și Cod Roșu de instabilitate atmosferică. Toată țara va fi cuprinsă de furtuni, după valul de caniculă.

UPDATE:

ANM a emis, joi, o avertizare Cod Portocaliu şi două atenţionări Cod Galben de instabilitate atmosferică şi averse torenţiale însemnate cantitativ, ce vizează majoritatea regiunilor, până sâmbătă dimineaţa, transmite Agerpres.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 2 iulie, ora 10:00 - 3 iulie, ora 3:00, va fi Cod Portocaliu de vreme instabilă în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, în nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul şi estul Munteniei, unde vor fi perioade cu averse torenţiale, vijelii puternice (rafale de 70 - 90 km/h şi izolat de peste 100 km/h), grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (2 - 4 cm) şi frecvente descărcări electrice.

În aceste areale, în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25 - 40 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 - 60 l/mp.

Totodată, în acelaşi interval, va fi în vigoare un Cod Galben de instabilitate atmosferică, în zone din Oltenia, sudul şi estul Moldovei, vestul şi sud-vestul Munteniei, unde se vor semnala averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h, izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice şi căderi de grindină (dimensiuni de 1 - 3 cm). Cantităţile de apă vor ajunge la 15 - 25 l/mp şi, pe arii restrânse, vor depăşi 40 l/mp.

Prognoza de specialitate arată că, în perioada 3 iulie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 10:00, un al doilea Cod Galben de instabilitate atmosferică va fi valabil în peste trei sferturi din ţară. Astfel, vineri (3 iulie), în Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea se vor semnala averse cu caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).

Prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăşi 30 - 40 l/mp.

Știrea inițială:

Toată ţara se va afla până vineri dimineaţa sub o atenţionare Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină, anunță Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

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Potrivit meteorologilor, în perioada 2 iulie, ora 10:00 - 3 iulie, ora 10:00, vor fi perioade cu averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 litri/mp.

Cod Galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în mai multe județe

De asemenea, joi, 2 iulie, în intervalul orar 10:00 - 21:00, va fi în vigoare un Cod Galben caniculă şi disconfort termic ridicat în Maramureş, Transilvania, nordul şi în centrul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, respectiv între 31 şi 34 de grade Celsius.

Cod Portocaliu de furtuni în Constanța și Tulcea

Totodată, pentru județele Constanța și Tulcea, ANM a emis o avertizare Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică. ANM anunță averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici

dimensiuni.

În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...30 l/mp.

Zone vizate: - Județul Constanta: Gârliciu, Saraiu;

- Județul Tulcea: Casimcea, Dăeni;

Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 01:00 - 2 iulie, ora 02:00.

Cod Roșu de averse torențiale în județul Caraş-Severin

Județul Caraş-Severin se află sub avertizare Cod Roșu. Se anunță averse torențiale care vor acumula peste 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 30...40 l/mp.

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Zone vizate: - Județul Caraş-Severin: Băile Herculane, Mehadia, Cornereva, Topleț, Iablanița, Cornea;

Interval de valabilitate: 2 iulie, ora 00:20 - 2 iulie, ora 01:00.