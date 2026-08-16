Avram Iancu a început noua provocare. Vrea să înoate bras peste Canalul Mânecii

Înotătorul Avram Iancu, din Petroşani, a luat startul, duminică, în tentativa sa de a traversa Canalul Mânecii în stilul bras, el fiind însoţit de o echipă de suport şi de cei doi observatori ai cursei.

Potrivit unei postări făcute pe pagina de Facebook, Iancu arată că decizia a fost luată în urma unei analize a stării vremii şi a condiţiilor care "par prielnice" pentru cursă.

Starul a fost dat din zona unei plaje din apropierea oraşului Dover (Marea Britanie), bibliotecarul din Petroşani apreciind că înotul său va fi unul cu o durată de circa 20 de ore.

"Undeva la 20 de ore, în care voi experimenta durerea fizică şi un disconfort mental greu de descris în cuvinte, mai ales pentru că voi înota în stilul bras, care are nişte limitări fantastice. Nu pot să mă cufund şi să mă regăsesc în gândurile mele aşa cum o fac în anduranţa în stilul liber", a scris Iancu pe pagina sa de socializare.

Parcursul său va putea fi urmărit pe un link oficial pus la dispoziţie de organizatori pentru monitorizarea înotului.

"Organizatorii înotului, cei de la Channel Swimming & Pilots Federation, au desemnat pentru acest înot doi observatori oficiali, în comparaţie cu unul singur la înoturile clasice. Asta pentru a se realiza o documentaţie infailibilă în vederea ratificării înotului. Cei doi observatori au rolul de a se asigura că sunt respectate toate regulile Marathon Swim, verifică mâncarea şi băutura care îmi vor fi aruncate din barcă, monitorizează permanent ritmul meu, verifică în permanenţă corectitudinea stilului ales - bras -, verifică dacă echipamentul este unul absolut normal - cască, slip şi ochelari, întrucât se înoată fără neopren -, se asigură că nu ating barca absolut deloc pentru sprijin şi urmăresc multe, multe alte detalii de specialitate", adaugă Avram Iancu.

Conform acestuia, doar 12 persoane au reuşit traversarea înot, în stilul bras, a Canalului Mânecii.

Bibliotecarul Avram Iancu, în vârstă de 50 de ani, are la activ mai multe performanţe la înotul în ape deschise, el reuşind să traverseze Canalul Mânecii, în stilul crawl, fără costum de neopren, în august 2016 şi iulie 2024.

Încercarea lui Avram Iancu nu a fost lipsită de peripeţii

"Am fost convocat de urgență.

Deși eram programat să înot în intervalul 19–26 august, pilotul Lance Oram m-a chemat mai devreme. Decizia a fost luată în urma unei analize a stării vremii și a conjuncturii generale, a condițiilor din acest moment, care par prielnice pentru duminică. Am confirmat.

Îmbarcarea pe ambarcațiunea Sea Satin va avea loc la ora 9:50, ora Angliei / 11:50, ora României, în portul din Dover, iar startul propriu-zis al înotului va avea loc cu aproximativ 40 de minute mai târziu, după ce vom ajunge la locul de start, o plajă din apropierea orașului Dover.

Echipa de suport

În urma acestei situații-surpriză, doi membri ai echipei de suport au fost nevoiți să-și anuleze biletele și să cumpere altele pentru un zbor de urgență.

Beniamin Coțan și Claudiu Lupaș vor ajunge pe aeroportul din Luton chiar duminică, la ora 7:15, și vor fi preluați cu multă pasiune de domnul George Bețianu, care îi va aduce fulger, exact la timp, pentru momentul startului.

Dar iată întreaga componență a echipei românești, căreia îi mulțumesc. Va fi greu și pentru ei.

Radu Ileană

Beniamin Coțan

Claudiu Lupaș

Andrada Iancu

O fotografie inspirată!?

Nu știu dacă am ales și eu cea mai potrivită fotografie pentru această postare, pe care o fac, la rândul ei, tot în regim de urgență.

Dar știu că, inspirată sau nu, va exista foarte multă durere în timpul acestui înot pe care îl preconizez lung și foarte lung.

Undeva la 20 de ore, în care voi experimenta durerea fizică și un disconfort mental greu de descris în cuvinte, mai ales pentru că voi înota în stilul bras, care are niște limitări fantastice.

Nu pot să mă cufund și să mă regăsesc în gândurile mele așa cum o fac în anduranța în stilul liber.

Veți fi parteneri de călătorie. Estimez sosirea în Franța undeva în jurul orei 6:00–7:00 dimineața, ora Angliei. Asta înseamnă că voi avea un înot care va cuprinde și o noapte întreagă.

Înotul pe întuneric este cireșa de pe tortul durerii descrise mai sus.

Înot istoric – Monitorizare specială

Organizatorii înotului, cei de la Channel Swimming & Pilots Federation, au desemnat pentru acest înot doi observatori oficiali, în comparație cu unul singur la înoturile clasice.

Asta pentru a se realiza o documentație infailibilă în vederea ratificării înotului.

Cei doi observatori au rolul de a se asigura că sunt respectate toate regulile Marathon Swim, verifică mâncarea și băutura care îmi vor fi aruncate din barcă, monitorizează permanent ritmul meu, verifică în permanență corectitudinea stilului ales – bras –, verifică dacă echipamentul este unul absolut normal – cască, slip și ochelari, întrucât se înoată fără neopren –, se asigură că nu ating barca absolut deloc pentru sprijin și urmăresc multe, multe alte detalii de specialitate.

De ce este un înot istoric?

În acest dificil stil de înot există doar 12 persoane care au reușit traversarea în întreaga istorie a traversărilor înot ale Canalului Mânecii.

Avem 9 bărbați și 3 femei. Unul dintre bărbați a traversat de două ori, la date diferite.

Ultima traversare în stilul bras realizată de un bărbat datează din 17.08.2015, adică de acum 11 ani fără o zi.

Așadar, am șansa ca, în cazul unei reușite, să devin al 10-lea bărbat din lume care traversează Canalul Mânecii în stilul bras, la exact 10 ani distanță de momentul în care am reușit prima traversare, în stilul crawl.

Al 13-lea om din lume, incluzând și pe cele trei femei.

Și primul român care traversează Canalul Mânecii în stilul bras.

Și un ,,hat -trick" personal:

2016-crawl

2024-crawl

2026-bras dacă voi reuși.

Da, suntem în fața unui moment istoric al înotului românesc, cât și al celui mondial, în înotul în ape deschise", a scris Avram Iancu pe Facebook.