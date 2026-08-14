Decizie surpriză la Madrid: Spania amână până în 2030 închiderea celei mai mari centrale nucleare din țară

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Guvernul de la Madrid a decis prelungirea până în 2030 a funcționării centralei nucleare Almaraz.

Guvernul de stânga de la Madrid a prelungit până la 8 iunie 2030 durata de exploatare a centralei nucleare de la Almaraz, din vestul Spaniei, cea mai mare din ţară, consemnează Jurnalul Oficial într-un decret publicat vineri şi citat de AFP.

Cele două reactoare de la Almaraz au fost date în exploatare la începutul anilor 1989 şi ar fi trebuit închise în 2027 şi 2028.

Guvernul condus de socialistul Pedro Sanchez s-a angajat să renunţe la energia nucleară până în 2035. Viitorul celei mai mari centrale atomice spaniole este însă văzut complet diferit de cele trei companii proprietare - Iberdola, Endesa şi Naturgy.

"În sfârşit răsuflăm uşuraţi şi vedem lumina de la capătul tunelului"

Pana majoră de curent care a afectat Spania în aprilie 2025 şi impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra pieţei mondiale a energiei au relansat dezbaterile privind producţia de energie a ţării. Actualul executiv mizează în mare măsură pe sursele regenerabile cum ar fi cele solare şi eoliene, observă AFP.

În 2025 s-a format un colectiv cetăţenesc intitulat "Da pentru Almaraz, Da pentru Viitor" care susţine prelugirea duratei de viaţă a centralei situate în regiunea Extremadura, afectată de declinul demografic. Gruparea a salutat decretul menţionat ca pe o "veste excelentă", iar preşedintele său, Fernando Sanchez Castilla, a declarat într-un comunicat că "în sfârşit răsuflăm uşuraţi şi vedem lumina de la capătul tunelului".

Autoritatea naţională pentru siguranţa nucleară (CSN) a avizat favorabil în iulie continuarea funcţionării reactoarelor de la Almaraz, care au asigurat anul trecut 7% din producţia de energie a ţării.

Închiderea centralei în 2027 fusese decisă încă din 2019

Închiderea centralei în 2027 fusese decisă încă din 2019, însă pana de curent din 2025 i-a determinat pe specialiştii din domeniu să facă presiuni pentru amânare, argumentând că altfel ar fi periclitată furnizarea de energie în ţară.

În deceniul 1980 Spania avea opt centrale, care produceau 38% din energia electrică necesară la nivel naţional. În prezent au rămas cinci, cu un total de şapte reactoare, care reprezintă 19% din producţie conform datelor oficiale.

Sursele regenerabile au asigurat anul trecut aproape 60% din producţie, iar guvernul şi-a stabilit ca obiectiv atingerea unei proporţii de 81% în 2030, conform Agerpres.

Controlul deşeurilor radioactive şi închiderea centralelor nucleare, acţiuni care vor fi demarate din 2027, vor costa aproximativ 20,2 miliarde de euro, bani care vor fi plătiţi de un fond al operatorilor centralelor nucleare, transmite guvernul de la Madrid.

Viitorul centralelor nucleare, care generează 20% din electricitatea Spaniei, a fost o problemă intens dezbătută. Printre celelalte măsuri anunţate de guvern se numără şi crearea unui regulament pentru dezvoltarea de proiecte de energie verde şi energie regenerabilă. În plus, a fost prelungit termenul pentru obţinerea unui permis de construire, spre exemplu, la 49 de luni.

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