Iranul respinge afirmațiile lui Trump și menține blocată Strâmtoarea Ormuz

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Iranul respinge afirmațiile lui Donald Trump privind controlul asupra Strâmotrii Ormuz și susține că o menține blocată până la acceptarea condițiilor Teheranului.

Iranul a respins miercuri declaraţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia Statele Unite deţin controlul total asupra strâmtorii Ormuz, Teheranul insistând că această cale maritimă esenţială pentru comerţul internaţional rămâne blocată în prezent, transmite dpa.

Declaraţiile repetate şi postările oficialităţilor americane pe social media în legătură cu ridicarea blocadei nu schimbă situaţia din teren, a declarat Autoritatea pentru strâmtoarea Golfului Persic (PGSA), noua structură creată de Teheran pentru a gestiona situaţia din strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată şi nu va fi redeschisă decât după acceptarea condiţiilor Iranului, a subliniat PGSA.

"Control total asupra strâmtorii Ormuz

Marţi seară, preşedintele Donald Trump a dat noi asigurări că Statele Unite exercită un control total asupra strâmtorii Ormuz, cale maritimă strategică la care Teheranul a limitat accesul după lansarea ofensivei americano-israeliene contra Iranului, pe 28 februarie.

În prezent avem un control total al strâmtorii Ormuz. Avem acolo un control total - noi, nu altcineva, a declarat Trump în faţa jurnaliştilor. El a spus că nu are încredere în Iran.

Sunt ultima persoană care are încredere în Iran. Iranienii m-au minţit constant. Avem acum un control total asupra strâmtorii Ormuz. Ei nu deţin controlul, a adăugat liderul american.

Aproximativ o cincime din petrolul brut consumat la nivel global era transportat prin strâmtoarea Ormuz înaintea izbucnirii războiului din Iran, conform Agerpres.

Cele șase condiții pe care Iranul le pune Statelor Unite pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz

Iranul a prezentat șase cerințe pentru Statele Unite, care trebuie îndeplinite pentru ca Teheranul să accepte redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigația comercială.

Lista a fost prezentată sâmbătă, 8 august, de Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Zolghadr a transmis că Statele Unite trebuie să își „corecteze comportamentul” înainte ca Iranul să permită redeschiderea completă a strâmtorii. În declarația sa, oficialul iranian a enumerat șase solicitări distincte: încetarea amenințărilor și a acțiunilor militare împotriva Iranului și a aliaților săi, ridicarea blocadei navale americane, retragerea forțelor navale și aeriene americane din apropierea Iranului, plata despăgubirilor pentru pagubele provocate de război, ridicarea sancțiunilor și eliberarea activelor iraniene înghețate.

1. Iranul cere încetarea amenințărilor și a acțiunilor militare

Prima condiție formulată de Teheran vizează încetarea definitivă a amenințărilor și a acțiunilor militare americane împotriva Iranului și a aliaților săi. Potrivit lui Zolghadr, Iranul nu dorește doar o suspendare temporară a operațiunilor militare. Mesajul transmis de oficial este că Teheranul vrea garanții că nu va mai fi amenințat sau atacat în viitor.

Această solicitare este una dintre cele mai importante pentru conducerea iraniană, deoarece problema securității a devenit centrală în negocierile dintre cele două state. Teheranul încearcă să lege orice acord privind navigația prin Ormuz de o înțelegere mai largă privind relația militară dintre Iran și Statele Unite.

2. Ridicarea blocadei navale americane

Blocada americană reprezintă una dintre principalele surse de tensiune din jurul Strâmtorii Ormuz. Washingtonul a instituit măsuri pentru a împiedica transporturile maritime legate de porturile iraniene, iar Teheranul consideră că această măsură trebuie eliminată înainte de o redeschidere completă a strâmtorii.

Pentru Iran, cele două probleme sunt legate. Teheranul susține că nu poate reveni la o situație normală în traficul maritim în timp ce navele iraniene și transporturile care au legătură cu Iranul sunt în continuare supuse blocadei americane.

3. Retragerea forțelor americane din apropierea Iranului

Teheranul cere retragerea forțelor navale și aeriene americane din zona din jurul Iranului. Solicitarea merge mai departe decât simpla încetare a atacurilor. Iranul vrea reducerea prezenței militare americane care, în opinia autorităților iraniene, reprezintă o amenințare directă pentru securitatea țării.

Este o cerere cu implicații regionale importante. Statele Unite au o prezență militară consistentă în Orientul Mijlociu, inclusiv în zona Golfului Persic, iar această prezență este considerată de Washington un instrument esențial pentru protejarea aliaților și a rutelor comerciale.

4. Despăgubiri pentru pagubele provocate de război

Teheranul consideră că Statele Unite trebuie să compenseze pierderile produse de operațiunile militare.

Cererea de despăgubiri complică însă negocierile, deoarece presupune ca Washingtonul să accepte responsabilitatea financiară pentru pagubele pe care Iranul le atribuie acțiunilor militare americane.

În plus, o eventuală înțelegere privind despăgubirile ar trebui să stabilească atât valoarea compensațiilor, cât și modalitatea prin care acestea ar fi acordate.

5. Ridicarea sancțiunilor americane

Teheranul cere ridicarea sancțiunilor americane ca parte a înțelegerii care ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Problema sancțiunilor este una veche în relația dintre Washington și Teheran, iar impactul lor asupra economiei iraniene este unul dintre principalele puncte de conflict dintre cele două țări.

Ridicarea sancțiunilor ar avea consecințe directe asupra economiei iraniene, în special asupra comerțului exterior, exporturilor de energie, accesului la sistemul financiar internațional și posibilității companiilor iraniene de a desfășura tranzacții cu parteneri străini.

6. Eliberarea activelor iraniene înghețate

Iranul cere ca fondurile sale blocate în urma sancțiunilor și a măsurilor financiare internaționale să fie deblocate.

Eliberarea acestor fonduri ar oferi Iranului acces la resurse financiare importante și ar putea deveni una dintre componentele economice ale unui eventual acord cu Statele Unite.

În mod obișnuit, aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin această zonă, ceea ce explică presiunea internațională pentru restabilirea navigației comerciale.

Importanța strâmtorii nu ține doar de petrol. Zona este esențială și pentru transporturile de gaze naturale lichefiate, iar perturbarea traficului afectează atât țările exportatoare din Golf, cât și statele care depind de importurile de energie.

Armata SUA a deschis focul asupra unei nave care a încălcat blocada din Iran

Totodată, nici SUA nu vor să cedeze la propriile obiective și își impun autoritatea în zona de conflict. Armata americană a anunţat marţi că a deschis focul asupra unei nave sub pavilion panamez ce încerca să se apropie de un port iranian, încălcând blocada instaurată de Washington, transmit AFP şi dpa.

Un elicopter a lansat două rachete asupra sălii maşinilor navei-cargo Vela Nova, după ce echipajul acesteia ignorase avertismentele americane, a precizat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), într-un comunicat publicat pe platforma X.

Este a treia oară când armata americană face uz de forţă pentru a fi respectată blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene de la introducerea acestei măsuri, pe 14 iulie. Forţele americane afirmă că de atunci au redirecţionat 55 de nave ce încercau să treacă.

Armata americană a tras asupra a nouă nave şi a redirecţionat alte peste 140

În perioada 15 aprilie-15 iunie, armata americană a tras asupra a nouă nave şi a redirecţionat alte peste 140.

Preşedintele american Donald Trump a dat noi asigurări, marţi seară, că Statele Unite exercită un control total asupra strâmtorii Ormuz, cale maritimă strategică la care Teheranul a limitat accesul după lansarea ofensivei americano-israeliene contra Iranului, pe 28 februarie.

În prezent avem un control total al strâmtorii Ormuz. Avem acolo un control total - noi, nu altcineva, a declarat Trump în faţa jurnaliştilor.

El a spus că nu are încredere în Iran. Sunt ultima persoană care are încredere în Iran. Iranienii m-au minţit constant. Avem acum un control total asupra strâmtorii Ormuz. Ei nu deţin controlul, a adăugat liderul american.

"Indiferent că Iranul doreşte sau nu să o recunoască, cert este că vorbim despre o soluţie la o problemă pe care ei înşişi au provocat-o timp de decenii", a continuat Trump. "Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară", a repetat el.

Aproximativ o cincime din petrolul brut consumat la nivel global era transportat prin strâmtoarea Ormuz înaintea izbucnirii războiului din Iran.

În stilul său obişnuit de când a început războiul în urmă cinci luni, Trump a ameninţat în august Iranul cu bombardamente devastatoare, dar apoi a spus că le anulează pentru ca negocierile cu Teheranul să fie reluate. El a susţinut că Iranul însuşi i-a cerut să oprească atacul pe care-l ordonase şi pe care l-a descris drept "cel mai mare după al Doilea Război Mondial".

Totuşi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a susţinut de partea sa că Republica Islamică nu desfăşoară în prezent negocieri cu SUA, ci cu Omanul pentru a securiza navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz, conform Agerpres.

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