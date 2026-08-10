Cutremur de 7,4 grade în Columbia. Update: Peste 69 de morți / S-a decretat stare de urgență / video

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un seism puternic a zguduit luni Columbia, fiind resimţit în mari oraşe precum capitala Bogota (centru) şi Cali (sud-vest); seismul a provocat un număr necunoscut de răniţi, precum şi pagube materiale în vestul...

Update:

Preşedintele Columbiei, Abelardo de La Espriella, va declara luni stare de urgenţă în Columbia în urma unui seism puternic care a făcut cel puţin 111 morţi şi 87 de răniţi în vestul ţării, potrivit AFP şi Reuters.

S-a decis declararea stării de urgenţă, care va fi semnată în cursul zilei, a anunţat de la Bogota şeful statului, prezentând un bilanţ actualizat al seismului cu magnitudinea 7,4.

Seismul s-a produs la doar câteva zile după ce Abelardo de La Espriella a fost învestit preşedinte, noua administraţie confruntându-se acum cu prima sa criză, pe fondul amintirilor încă vii ale dublului seism devastator din ţara vecină Venezuela din iunie.

Guvernul naţional a mobilizat toate resursele pentru a proteja vieţile, a asista comunităţile afectate şi a acorda ajutor acolo unde este nevoie, a spus el într-un discurs adresat naţiunii la orele prânzului, odată cu declararea stării de urgenţă naţionale.

Prioritatea noastră este să salvăm oamenii prinşi sub dărâmături, a mai spus el.

Update:

Cel puţin 69 de persoane şi-au pierdut viaţa în puternicul seism înregistrat luni în vestul Columbiei, majoritatea victimelor înregistrându-se în regiunea cafelei şi la Cali, al treilea oraş ca mărime din ţară, potrivit unui nou bilanţ, informează AFP.

Seismul, cu o magnitudine de 7,4 potrivit serviciilor geologice din Statele Unite şi Columbia, s-a produs luni dimineaţă, la o adâncime de circa 100 de kilometri.

Epicentrul seismului s-a situat în apropiere de San José del Palmar, în provincia Choco (vest), pe litoralul Oceanului Pacific, o regiune săracă, unde la această oră nu există un bilanţ oficial privind impactul catastrofei.

Potrivit bilanţurilor provizorii ale guvernatorilor şi primarilor colectate de AFP, 40 de decese s-au înregistrat în provincia Risaralda, cu capitala la Pereira.

S-au înregistrat de asemenea numeroşi răniţi şi persoane prinse sub dărâmături, iar situaţia este critică, a declarat primarul Pereira, Mauricio Salazar, într-un interviu pentru Radio Caracol.

La Manizales, un alt oraş care aparţine regiunii cafelei, au fost semnalate două decese, iar una dintre turlele catedralei s-a prăbuşit.

Sunt enorm de multe clădiri cu avarii structurale sau la faţade, iar în acest moment circulaţia este paralizată, oamenii nu vor să revină la domicilii întrucât se tem de replici, a explicat pentru AFP Jaime Zuluaga, în vârstă de 50 de ani.

În provincia Valle del Cauca, care are capitala la Cali, 27 de decese au fost înregistrate. Un fotograf AFP a constatat numeroase distrugeri şi a observat o femeie vârstnică evacuată pe o targă de salvatori după ce a fost extrasă din dărâmături.

Şase aeroporturi din vestul ţării şi-au suspendat operaţiunile pentru a evalua amploarea pagubelor suferite de infrastructură.

Preşedintele columbian Abelardo de la Espriella, învestit în funcţie vinerea trecută la Cali, a precizat pe X că se va deplasa la Bogota pentru a se consacra gestionării urgenţei prin care trece ţara noastră.

Nu sunteţi singuri, a declarat el referindu-se la columbieni.

Nu mai avem electricitate şi nici reţea de telefonie mobilă, a declarat pentru AFP Martha Estrada, de 66 ani, care a resimţit seismul în această regiune. Cutremurul a fost puternic, foarte puternic (...), au căzut lucruri prin casă, a adăugat ea.

La Cali, autorităţile au anunţat prăbuşirea a 20 de imobile, mai multe persoane fiind prinse sub dărâmături.

Într-un parc unde s-au strâns numeroase persoane evacuate, Ana Milena Grijalba îşi revine din şoc: Am început cu toţii să ne rugăm (...), alţii plângeau, dar slavă Domnului suntem bine.

Seismul s-a resimţit şi în statele vecine Ecuador, Panama şi Venezuela. Lămpile se mişcau în toate direcţiile, a povestit Ana Hernandez, o femeie de 66 de ani din oraşul venezuelean Maracaibo.

Pe 24 iunie, un dublu seism cu magnitudinea 7,2 şi 7,5 a făcut peste 6.000 de morţi în Venezuela, provocând pagube masive.

Israelul şi-a oferit ajutorul pe fondul reluării relaţiilor diplomatice în urma sosirii la putere în Columbia a unui preşedinte care reprezintă dreapta radicală.

Administraţia Trump, un alt susţinător al lui Abelardo de la Espriella, a spus că este gata să susţină poporul columbian într-un mesaj pe X al şefului diplomaţiei americane, Marco Rubio.

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a oferit de asemenea toată susţinerea necesară Columbiei.

Știrea inițială:

Un seism puternic a zguduit luni Columbia, fiind resimţit în mari oraşe precum capitala Bogota (centru) şi Cali (sud-vest); seismul a provocat un număr necunoscut de răniţi, precum şi pagube materiale în vestul ţării, informează AFP și Agerpres.

Seismul, cu magnitudinea 7,4 potrivit serviciilor geologice din Statele Unite şi din Columbia, s-a produs luni dimineaţă la o adâncime de circa 100 de kilometri.

Epicentrul seismului este situat în apropiere de San José del Palmar, în provincia Choco (vest), pe coasta Pacificului. Nu a fost emisă alertă pentru tsunami.

Autorităţile nu au publicat încă un bilanţ al victimelor şi al clădirilor afectate.

Guvernatoarea provinciei Choco a scris pe reţeaua de socializare X că există răniţi şi avarii grave ale edificiilor în Quibdo, capitala acestei provincii sărace.

Într-o înregistrare obţinută de un jurnalist AFP, apare un imobil prăbuşit în acest oraş.

Edilul din Cali, al treilea oraş din Columbia, a menţionat de asemenea pagube importante, care sunt în curs de evaluare cu ajutorul dronelor.

BREAKING: Reports of numerous structural collapses, and many injuries, after major earthquake in Columbia. pic.twitter.com/QQj3FXhJHZ — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 10, 2026

Președintele Columbiei, prima reacție după seismul de 7,4 grade

Mass media locală a difuzat imagini în care apar imobile cu faţadele distruse în oraşe precum Pereira şi Manizales, situate în regiunea turistică a cafelei.

Nu mai avem electricitate şi nici reţea de telefonie mobilă, a declarat pentru AFP Martha Estrada, de 66 ani, care a resimţit seismul în această regiune. Cutremurul a fost puternic, foarte puternic (...), au căzut lucruri prin casă, a adăugat ea.

Preşedintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a anunţat că se va deplasa în regiunea afectată pentru a evalua situaţia.

Şase aeroporturi din vestul Columbiei şi-au suspendat operaţiunile aeriene până la evaluarea pagubelor structurale şi la infrastructură, a precizat pe X aviaţia civilă.

La Bogota au fost evacuate clădiri, potrivit jurnaliştilor AFP de la faţa locului. Mai multe persoane în pijamale au ieşit pe străzi în timp ce sirenele răsunau.

Seismul a fost super puternic, a declarat pentru AFP Valeria Polo, o creatoare de conţinuturi de 29 de ani care se afla în centrul capitalei.

Primarul Carlos Galan a dat asigurări la postul Blu Radio că au fost semnalate doar fisuri superficiale la anumite locuinţe şi imobile.

Pe 24 iunie, un dublu seism cu magnitudinea 7,2 şi 7,5 a făcut peste 6.000 de morţi în Venezuela, provocând pagube masive.

Aceste ţări sunt situate pe cercul de foc al Pacificului, o zonă caracterizată printr-o puternică activitate seismică şi vulcanică.