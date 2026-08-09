Creșterea pensiilor în 2027: Anunțul ministrului Finanțelor

Foto: Freepik.com/ pensionar

Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în 2027?

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, dă speranțe pensionarilor din România, pe care-i anunță cu privire la posibile majorări de venituri în 2027.

La întrebarea lui Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater, cu privire la indexarea pensiilor anul viitor, Alexandru Nazare și-a exprimat convingerea, la RomâniaTV, că, în ecuația bugetului pe 2027, fiecare aspect trebuie tratat individual, fie că vorbim despre legea salarizării, fie că este vorba despre indexarea pensiilor.

”Vom răspunde când elaborăm bugetul de stat - și nu va fi o ecuație simplă să elaborăm bugetul de stat pe 2027. Am spus-o la Parlament că da, avem în calcul o indexare pentru 2027. Trebuie să luăm în calcul și care este impactul total real al legii salarizării” a afirmat Alexandru Nazare, dând confirmări că ”sunt discuții, inclusiv în zilele următoare”.

Anterior, ministrul de Finanțe a spus din ce moment românilor le va merge mai bine financiar: ”Eu cred că odată cu începerea procesului de dezinflație care este așteptat în această toamnă, în trimestrul III și, mai ales, în trimestrul IV, în care prognozăm o creștere a consumului, situația va începe să se amelioreze. În plus, în 2027, există un consens al tuturor agențiilor, dar și al Comisiei Europene în privința creșterii economice - undeva peste 2% în 2027, creștere economică așteptată. Odată cu repornirea economiei, ajustarea fiscală pe care oricum va trebui să o facem în următorii ani, va fi mai ușor de suportat”.

Citește mai mult aici: Ministrul Nazare, dat ca posibil viitor premier, veste bună pentru români: Momentul din care vom simți ”normalitatea” economică

Pensia medie lunară în România a fost de 2.934 lei în primul trimestru din 2026, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul total al pensionarilor înregistrați în această perioadă a fost de aproximativ 4,92 milioane de persoane

