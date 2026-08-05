O femeie a fost îngropată în curtea casei, iar decesul nu a fost declarat. Urmașii i-ar fi încasat pensia timp de un an

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Un caz șocant este anchetat în județul Galați. O femeie ar fi fost îngropată în curtea casei fără ca decesul să fie declarat, existând suspiciuni că pensia acesteia a continuat să fie încasată timp de aproape un an.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte, fals material în înscrisuri oficiale şi înşelăciune, după ce o femeie din oraşul Târgu Bujor ar fi fost îngropată în spatele casei în urmă cu aproximativ un an de zile, fără ca decesul să fie declarat autorităţilor, existând suspiciunea că pensia acesteia a fost încasată în continuare.

"Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor confirmă că, în prezent, se efectuează cercetări într-o cauză penală privind săvârşirea posibilelor infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, profanare de cadavre sau morminte şi înşelăciune. Cercetările vizează împrejurările în care o persoană ar fi înhumat, fără respectarea dispoziţiilor legale, cadavrul unei rude şi, ulterior, ar fi încasat în mod necuvenit drepturile băneşti cuvenite acesteia", a declarat presei prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, Dan Georgian Iamandi.

Potrivit primarului oraşului Târgu Bujor, Ion Andone, cazul a fost descoperit după ce factorii poştali au observat că femeia, născută în 1936, nu era prezentă pentru a semna de primirea pensiei şi au sesizat autorităţile.

"Totul a pornit de la sesizarea factorilor poştali care aduceau pensia bătrânei şi care au observat că femeia nu era prezentă pentru a semna de primirea banilor. Atunci au fost sesizate organele abilitate, au început cercetările şi s-a ajuns la descoperirea cadavrului, îngropat în curte, în gospodăria familiei respective, la aproximativ un metru şi ceva adâncime. Din informaţiile pe care le deţin, de îngrijirea bătrânei se ocupau nepoata şi soţul acesteia. Era o femeie în vârstă, retrasă, bolnavă, care ieşea foarte rar din locuinţă", a declarat presei primarul Ion Andone.

Osemintele femeii au fost exhumate şi urmează să fie supuse unei expertize pentru a se stabili cauza decesului şi dacă aceasta a fost victima vreunei infracţiuni.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele, conform Agerpres.

Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum

Din cauza condițiilor economice, astfel de cazuri se repetă în România. Anul trecut, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, a fost cercetat de poliţişti după ce nu ar fi anunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025 şi a încasat pensia acestuia fără drept.

"Astăzi, 27 august, poliţiştii Secţiei nr.5 Poliţie Rurală Giurgiu au efectuat cercetări privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuinţa din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, pentru a-şi vizita cumnatul. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept. În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violenţă, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale", se arată într-un comunicat de presă, emis miercuri, de IPJ Giurgiu.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, nedenunţare şi înşelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Cadavrul unui bărbat, cărat la poștă de doi indivizi pentru a-i lua pensia

Chiar și în afara României, în țări cu economii mai puternice, se întâmplă astfel de incidente. În 2022 cadavrul unui bărbat de 66 de ani a fost cărat de doi bărbați într-un oficiu poștal din Irlanda cu intenția de a-i ridica pensia acestuia, scrie BBC. Potrivit rapoartelor, un pensionar mort a fost „sprijinit de doi bărbați” în timp ce trupul său a fost transportat în clădirea din County Carlow.

Se pare că inițial cei doi au mers singuri la poștă pentru a ridica pensia bărbatului în cauză, dar angajații le-au spus că nu pot să le dea lor banii și trebuie să se prezinte fie o rudă de-a bărbatului, fie Doyle în persoană. Indivizii s-au conformat și l-au luat pe Doyle decedat de acasă, l-au îmbrăcat cu un pulover și i-au pus o pălărie pe cap, apoi l-au cărat până la poștă.

Ce le-au spus angajații de la oficiul poștal

Probabil au crezut că nimeni nu va sesiza nimic, dar angajații de la oficiul poștal au intrat la bănuieli. Aceștia i-au întrebat pe cei doi dacă bărbatul se simte bine, observând că bărbatul este susținut pentru a sta în picioare și nu vorbește. Nu s-au gândit însă că în fața lor s-ar putea afla un cadavru. Totuși, indivizii s-au panicat atunci când au fost luați la întrebări, le-au spus că Doyle ca a suferit un infarct, au lăsat cadavrul pe podea și au fugit.

Poliția irlandeză investighează acum dacă bărbatul, pe nume Peadar Doyle, era mort de mai bine de două zile în momentul în care a fost luat de ce doi infractori.

„O autopsie va fi efectuată în scurt timp, iar rezultatele acesteia vor determina cursul anchetei.”, a declarat un reprezentant al poliției.

Indivizii nu au fost încă arestați, dar au fost identificați de către oamenii legii și sunt acum suspecți de moartea bărbatului. Aceștia fost deja interogați de anchetatori. Detectivii investighează acum cazul și vor să afle dacă bărbatul de 66 de ani era deja mort când a fost adus la oficiul poștal sau a murit acolo, așa cum susțin indivizii. Totodată, o casă din apropierea oficiului poștal a fost sigilată, fiind considerată momentan locul unei posibile crime. Deocamdată nu se știe ce relația aveau cei doi bărbați cu victima sau dacă se cunoșteau.

Un bărbat și-a ținut mama moartă în pivniță timp de peste un an, pentru a-i încasa pensia

O femeie din regiunea Tirol, Austria, suferea de demență și a murit în iunie 2020, la vârsta de 89 de ani, din cauze naturale. Fiul ei, de 66 de ani, a ținut în pivnița casei cadavrul, timp de mai bine de un an. Anchetatorii spun că bărbatul a vrut să încaseze în continuare pensia.

BBC informează că bărbatul a băgat cadavrul în pivniță și, pentru a masca mirosul, a folosit pachete de gheață, bandaje și chiar nisip pentru pisici. În perioada respectivă, se crede că bărbatul ar fi primit ilegal aproximativ 50.000 de euro, sumă care reprezintă pensia femeii.

„În cele din urmă, cadavrul a fost mumificat”, a spus ofițerul Helmuth Gufler pentru radioul public ORF, menționând că bărbatul și-a mărturisit faptele.

Totul a ieșit la iveală după ce noul poștaș a cerut să o vadă pe femeie, dar nu a fost lăsat. Poștașul a anunțat autoritățile și astfel s-a ajuns la o anchetă.

Bărbatul nu avea alte venituri și, dacă ar fi raportat decesul, plata pensiei s-ar fi oprit. El nu ar fi putut plăti pentru înmormântare și, de asemenea, nu ar fi putut păstra casa.

Pentru ca fratele său să nu intre la suspiciuni, bărbatul i-a spus că mama lor este într-un spital și nu e nevoie să o viziteze pentru că, din cauza stării de sănătate, era puțin probabil să-l recunoască.

O femeie ar fi ținut cadavrul soțului în congelator, timp de 10 ani, pentru a încasa indemnizația de veteran

O femeie că ar fi păstrat cadavrul soţului într-un congelator timp de 10 ani pentru a încasa peste 170.000 de dolari reprezentând indemnizaţia de veteran a acestuia, informa DPA în 2019. Femeia, care nu mai fusese văzută timp de câteva zile, a fost găsită decedată în apartamentul său.

Forţele de ordine au descoperit apoi trupul soţului, ascuns în congelatorul din acel apartament. Autorităţile bănuiau că este posibil ca soţul femeii să fi decedat în urma unei afecţiuni în perioada februarie-martie 2009, preciza atunci purtătorul de cuvânt.

Investigatorii au descoperit o scrisoare legalizată care părea să fi fost întocmită de soţul femeii. Scrisoarea, datată decembrie 2008, arăta că soţia nu are nicio implicare în decesul bărbatului. Femeia ar fi încasat în continuare însă, pensia de veteran a soţului. Potrivit autorităţilor, suma totală se ridica la 177.000 de dolari, conform Agerpres.

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