Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum

Un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, este cercetat de poliţişti după ce nu ar fi anunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025 şi a încasat pensia acestuia fără drept.



"Astăzi, 27 august, poliţiştii Secţiei nr.5 Poliţie Rurală Giurgiu au efectuat cercetări privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuinţa din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, pentru a-şi vizita cumnatul. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept. În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violenţă, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale", se arată într-un comunicat de presă, emis miercuri, de IPJ Giurgiu.



Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, nedenunţare şi înşelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

