DefenseRomania a organizat, în data de 10 martie 2026, cea de-a doua ediție a DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”. Conferința a fost transmisă live pe trei platforme media ale DC Media Group, DC News, Defense Romania și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalele lor de YouTube. Printre oficiali politici de rang înalt, reprezentanți ai industriei de apărare și experți, s-a aflat și ministrul Apărării, Radu Miruță. Acesta a făcut o mărturisire despre fiecare societate aflată sub umbrela Romarm, dar și despre viitorul Apărării în România.

Mărturisirea lui Radu Miruță

"Una dintre lecțiile pe care le-am abordat în această perioadă a fost faptul că o structură, o capabilitate militară nu poate să existe fără o capacitate industrială care să o susțină. Pentru asta, industria de apărare din fiecare țară trebuie să observe care sunt problemele și ce poate fi schimbat. În contextul acesta, cel puțin în România, e nevoie de o revitalizare a industriei naționale de apărare. Am fost la Ministerul Economiei, unde am văzut situația economică și financiară a fiecărei societăți de sub umbrela Romarm și, cu convingere, vă mărturisesc, uitându-mă și la nevoile Ministerului Apărării, că trebuie să identificăm ce poate să mai fie revitalizat și ce nu mai are nicio șansă de a putea fi dezmorțit. Totul trebuie făcut astfel încât România să investească și să susțină industria națională de apărare. Suntem într-o paradigmă dezavantajoasă pentru România. Suntem în situația în care Ministerul Apărării emite constant comenzi, emite predictibil nevoi de înzestrare; este vorba de planul național de înzestrare aprobat de CSAT și de Parlament, astfel încât ceea ce urmează să achiziționeze ministerul să fie cunoscut.

"Tu, ca țară, să ai nevoie, să ai bani ca să plătești, dar să nu ai întotdeauna cui să plătești proiectele, e o problemă"

De obicei, atunci când cineva se gândește să-și deschidă o fabrică, prima întrebare este dacă are suficiente comenzi pentru a susține financiar activitatea de acolo. Ministerul Apărării știe ce comenzi are și, adesea, comenzile și necesarul ministerului nu pot fi deservite de industria națională de apărare. Acolo este un mare dezavantaj pentru România. Tu, ca țară, să ai nevoie, să ai bani ca să plătești, dar să nu ai întotdeauna cui să plătești proiectele, e o problemă. De aceea, pornind de la Ministerul Economiei, în interacțiune cu Ministerul Apărării, am gândit următorul mecanism: să folosim bani din SAFE pentru ca, prin intermediul lor, să dezmorțim bucăți din industria națională de apărare. Am spus de multe ori că, în unele fabrici din industria națională de apărare, în loc de tehnologie de ultimă generație găsești vegetație. E adevărat și toți știm lucrul acesta. Nu e o rușine să accepți, ci este o rușine să nu faci nimic. Ce am gândit prin SAFE este ca cei care au tehnologia pe care industria națională de apărare nu o are să aducă această tehnologie în locul vegetației crescute în unele dintre fabrici. Da, se poate, pentru că acea comandă este plătită de statul român, este gestionată de Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, Cancelarie, și este foarte legitim să utilizezi acest instrument pentru a tehnologiza ceea ce avem astăzi insuficient tehnologizat în industria de apărare", a explicat Radu Miruță.

