Tragedie în Botoșani: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta Suceava Nord - Botoşani, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.

Conform informaţiilor transmise, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD din cadrul ISU Botoşani a fost solicitat să intervină la locul incidentului, în apropierea oraşului Bucecea.

"Întrucât zona în care s-a produs tragedia este greu accesibilă, la faţa locului a fost trimis şi un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Botoşani, care s-a deplasat cu o şenilată pentru a facilita accesul echipelor de intervenţie. Din păcate, medicul echipajului SMURD a constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viaţa", au transmis oficialii ISU.

Cazul a rămas în atenţia poliţiştilor, care urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia.