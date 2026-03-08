€ 5.0941
DCNews Stiri Tragedie în Botoșani: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren
Data publicării: 17:31 08 Mar 2026

Tragedie în Botoșani: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta Un bărbat a murit după ce a fost călcat de tren în Botoşani. Sursa foto: Agerpres

Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren în Botoşani.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta Suceava Nord - Botoşani, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.

Conform informaţiilor transmise, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD din cadrul ISU Botoşani a fost solicitat să intervină la locul incidentului, în apropierea oraşului Bucecea.

"Întrucât zona în care s-a produs tragedia este greu accesibilă, la faţa locului a fost trimis şi un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Botoşani, care s-a deplasat cu o şenilată pentru a facilita accesul echipelor de intervenţie. Din păcate, medicul echipajului SMURD a constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viaţa", au transmis oficialii ISU.

Cazul a rămas în atenţia poliţiştilor, care urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia. 

botosani
accident tren
deces accident
Comentarii

