€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri Undă verde de la Bruxelles pentru 9 spitale noi din România. Peste 500 de milioane de euro, transferați pentru continuarea șantierelor
Data actualizării: 22:13 10 Mar 2026 | Data publicării: 22:12 10 Mar 2026

Undă verde de la Bruxelles pentru 9 spitale noi din România. Peste 500 de milioane de euro, transferați pentru continuarea șantierelor
Autor: Alexandra Curtache

spital Foto: Unsplash

Comisia Europeană a aprobat transferul fondurilor europene necesare pentru continuarea lucrărilor la nouă spitale din România, proiecte care vor fi mutate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în Programul Sănătate 2021–2027.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că decizia garantează continuarea șantierelor și finalizarea acestor investiții majore în sistemul sanitar.

Potrivit ministrului, Comisia Europeană a aprobat transferul a 522 de milioane de euro către Programul Sănătate 2021–2027, bani care vor asigura finalizarea proiectelor începute în ultimii ani.

„Asta înseamnă un lucru simplu: șantierele continuă și aceste spitale vor fi finalizate”, a transmis acesta.

Nouă spitale vor primi finanțare europeană

Unitățile medicale incluse în acest transfer de finanțare sunt:

  • Spitalul Județean de Urgență Oradea
  • Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
  • Institutul Regional de Oncologie Timișoara
  • Spitalul Județean de Urgență Bacău
  • Spitalul Județean de Urgență Argeș
  • Spitalul Județean de Urgență Vaslui
  • Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
  • Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” Pitești
  • Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București

Alte spitale avansează prin PNRR

„În paralel, alte 8 spitale rămase în PNRR sunt deja într-un stadiu avansat de implementare, iar unul dintre ele este deja dat în folosință - Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud.

La acestea se adaugă cele 3 centre pentru mari arși, care sunt în pregătire pentru a fi date în folosință, precum și Spitalul Regional de Urgență Craiova, unde lucrările avansează într-un ritm accelerat.

În total, vorbim despre 21 de spitale noi pentru România, toate începute în paralel în anul 2022.
Este fără precedent în istoria postdecembristă a sistemului de sănătate”, mai transmite Ministrul Sănătății.

Citește și: Medicii rezidenți ar putea beneficia de reguli mai clare privind asigurarea profesională

21 de spitale noi, un proiect fără precedent

În total, România are în derulare 21 de proiecte pentru spitale noi, toate începute în paralel în anul 2022, potrivit ministrului Sănătății. Oficialul a subliniat că o astfel de investiție simultană în infrastructura medicală nu a mai avut loc în perioada postdecembristă.

„Dincolo de comentarii și opinii sterile, dincolo de lozinci și promisiuni, de această dată în România se construiesc spitale noi.

Știu aceste proiecte încă de când erau doar planuri pe hârtie, încă din perioada în care eram secretar de stat responsabil de proiectele de infrastructură, când mulți spuneau că nu vor fi realizate niciodată. Astăzi, ele sunt șantiere, clădiri și spitale reale care vor deservi pacienții români.

Știu că sistemul de sănătate nu se schimbă peste noapte și că mai sunt multe lucruri de făcut. Dar aceste investiții arată că direcția este clară: mai multe spitale noi, mai multă siguranță pentru pacienți și mai mult respect pentru munca personalului medical.

Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății, colegilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnului Dragoș Pîslaru, colegilor din Comisia Europeană, doamnei vicepreședinte Roxana Mînzatu și domnului Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, pentru susținerea constantă a proiectelor din sănătate. Încrederea ne face bine”, a concluzionat Rogobete.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spitale de stat
ministrul sanatatii
alexandru rogobete
fonduri europene
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Donald Trump amenință Iranul cu consecințe militare fără precedent, dacă minează Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 16 minute
Daciana Sârbu s-a trezit că are cont de TikTok. A avut o surpriză când a aflat cine postează în numele ei
Publicat acum 50 minute
Undă verde de la Bruxelles pentru 9 spitale noi din România. Peste 500 de milioane de euro, transferați pentru continuarea șantierelor
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Cum se "vânează" știrile: Studenții UTM, lecție de monitorizare media cu Bogdan Bolojan
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Medicii rezidenți ar putea beneficia de reguli mai clare privind asigurarea profesională
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 23 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 11 ore si 48 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 14 ore si 21 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Calul troian pe care Iranul ar încerca deja să-l arunce în luptă. SUA au decriptat comunicații misterioase
Publicat acum 13 ore si 6 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close