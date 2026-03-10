Undă verde de la Bruxelles pentru 9 spitale noi din România. Peste 500 de milioane de euro, transferați pentru continuarea șantierelor

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că decizia garantează continuarea șantierelor și finalizarea acestor investiții majore în sistemul sanitar.

Potrivit ministrului, Comisia Europeană a aprobat transferul a 522 de milioane de euro către Programul Sănătate 2021–2027, bani care vor asigura finalizarea proiectelor începute în ultimii ani.

„Asta înseamnă un lucru simplu: șantierele continuă și aceste spitale vor fi finalizate”, a transmis acesta.

Nouă spitale vor primi finanțare europeană

Unitățile medicale incluse în acest transfer de finanțare sunt:

Spitalul Județean de Urgență Oradea

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Institutul Regional de Oncologie Timișoara

Spitalul Județean de Urgență Bacău

Spitalul Județean de Urgență Argeș

Spitalul Județean de Urgență Vaslui

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” Pitești

Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București

Alte spitale avansează prin PNRR

„În paralel, alte 8 spitale rămase în PNRR sunt deja într-un stadiu avansat de implementare, iar unul dintre ele este deja dat în folosință - Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud.

La acestea se adaugă cele 3 centre pentru mari arși, care sunt în pregătire pentru a fi date în folosință, precum și Spitalul Regional de Urgență Craiova, unde lucrările avansează într-un ritm accelerat.

În total, vorbim despre 21 de spitale noi pentru România, toate începute în paralel în anul 2022.

Este fără precedent în istoria postdecembristă a sistemului de sănătate”, mai transmite Ministrul Sănătății.

21 de spitale noi, un proiect fără precedent

În total, România are în derulare 21 de proiecte pentru spitale noi, toate începute în paralel în anul 2022, potrivit ministrului Sănătății. Oficialul a subliniat că o astfel de investiție simultană în infrastructura medicală nu a mai avut loc în perioada postdecembristă.

„Dincolo de comentarii și opinii sterile, dincolo de lozinci și promisiuni, de această dată în România se construiesc spitale noi.

Știu aceste proiecte încă de când erau doar planuri pe hârtie, încă din perioada în care eram secretar de stat responsabil de proiectele de infrastructură, când mulți spuneau că nu vor fi realizate niciodată. Astăzi, ele sunt șantiere, clădiri și spitale reale care vor deservi pacienții români.

Știu că sistemul de sănătate nu se schimbă peste noapte și că mai sunt multe lucruri de făcut. Dar aceste investiții arată că direcția este clară: mai multe spitale noi, mai multă siguranță pentru pacienți și mai mult respect pentru munca personalului medical.

Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății, colegilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnului Dragoș Pîslaru, colegilor din Comisia Europeană, doamnei vicepreședinte Roxana Mînzatu și domnului Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, pentru susținerea constantă a proiectelor din sănătate. Încrederea ne face bine”, a concluzionat Rogobete.