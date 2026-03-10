Ministrul german de externe, nevoit să se adăpostească într-un buncăr pe aeroportul din Tel Aviv

Ministrul german de externe Johann Wadephul a fost nevoit să se adăpostească pentru scurt timp, marţi, într-un buncăr de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, la plecarea sa dintr-o vizită fulger în Israel, potrivit dpa.

Vizită fulger în Israel în plin război

Wadephul, primul şef de diplomaţie din Europa care a efectuat o vizită în Israel de la începutul războiului cu Iranul în 28 februarie, s-a întâlnit cu omologul său israelian Gideon Saar pentru discuţii la Ierusalim.

Sirenele de alarmă, care anunţau un nou atac iranian asupra Israelului, au răsunat în timp ce ministrul se îmbarca într-un avion militar pentru a pleca spre Germania.

Ministrul german de externe şi oficialii care îl însoţeau au trebuit să coboare din avion şi să se adăpostească într-un buncăr de pe aeroport.

Delegaţia germană a plecat după ce situaţia a revenit la normal.

Resturi de rachete au lovit orașul Beit Shemesh

Portalul israelian Ynet a relatat că oraşul Beit Shemesh a fost lovit de resturi de rachete marţi, la câteva ore după ce miniştrii Wadephul şi Saar au vizitat localitatea situată la vest de Ierusalim, unde nouă persoane au fost ucise şi 50 rănite într-un atac cu rachete iraniene pe 1 martie.

În total, 13 morţi au fost înregistraţi în Israel ca urmare a atacurilor iraniene de la începutul războiului, odată cu ofensiva americană-israeliană la scară largă împotriva Iranului.

Vizita lui Wadephul în Israel a avut loc după discuţiile purtate cu omologul său cipriot Konstantinos Kombos, la Nicosia, marţi dimineaţă.

Germania a susţinut în mare măsură Israelul şi SUA în conflictul cu Iranul, dar cancelarul Friedrich Merz a declarat marţi că este îngrijorat de faptul că cele două ţări nu au un plan pentru a pune capăt războiului.

Berlinul este îngrijorat de creşterea bruscă a preţurilor la combustibili ca urmare a războiului, ceea ce ar putea avea un impact devastator asupra creşterii economice a ţării.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului

Preşedintele parlamentului iranian, influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat tot marţi că orice atac asupra infrastructurii Iranului va duce la un răspuns de acelaşi calibru, în a 11-a zi a războiului declanşat de atacurile israeliano-americane, potrivit AFP.

"Inamicul trebuie să ştie că, orice ar face, va exista cu siguranţă un răspuns proporţional şi imediat", a transmis Ghalibaf, fost militar, pe platforma X. "Astăzi, luptăm ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, fără compromisuri sau excepţii" şi "dacă ne vor ataca infrastructura, îi vom ţinti şi noi", ca represalii, a adăugat el.