€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri Ministrul german de externe, nevoit să se adăpostească într-un buncăr pe aeroportul din Tel Aviv
Data publicării: 20:23 10 Mar 2026

Ministrul german de externe, nevoit să se adăpostească într-un buncăr pe aeroportul din Tel Aviv
Autor: Dana Mihai

Ministrul german de externe, nevoit să se adăpostească într-un buncăr pe aeroportul din Tel Aviv - Freepik Ministrul german de externe, nevoit să se adăpostească într-un buncăr pe aeroportul din Tel Aviv - Freepik

Ministrul german de externe Johann Wadephul s-a adăpostit marți într-un buncăr pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, după declanșarea unei alerte de atac.

Ministrul german de externe Johann Wadephul a fost nevoit să se adăpostească pentru scurt timp, marţi, într-un buncăr de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, la plecarea sa dintr-o vizită fulger în Israel, potrivit dpa.

Vizită fulger în Israel în plin război

Wadephul, primul şef de diplomaţie din Europa care a efectuat o vizită în Israel de la începutul războiului cu Iranul în 28 februarie, s-a întâlnit cu omologul său israelian Gideon Saar pentru discuţii la Ierusalim.

Sirenele de alarmă, care anunţau un nou atac iranian asupra Israelului, au răsunat în timp ce ministrul se îmbarca într-un avion militar pentru a pleca spre Germania.

Ministrul german de externe şi oficialii care îl însoţeau au trebuit să coboare din avion şi să se adăpostească într-un buncăr de pe aeroport.

Delegaţia germană a plecat după ce situaţia a revenit la normal.

Resturi de rachete au lovit orașul Beit Shemesh

Portalul israelian Ynet a relatat că oraşul Beit Shemesh a fost lovit de resturi de rachete marţi, la câteva ore după ce miniştrii Wadephul şi Saar au vizitat localitatea situată la vest de Ierusalim, unde nouă persoane au fost ucise şi 50 rănite într-un atac cu rachete iraniene pe 1 martie.

În total, 13 morţi au fost înregistraţi în Israel ca urmare a atacurilor iraniene de la începutul războiului, odată cu ofensiva americană-israeliană la scară largă împotriva Iranului.

Vizita lui Wadephul în Israel a avut loc după discuţiile purtate cu omologul său cipriot Konstantinos Kombos, la Nicosia, marţi dimineaţă.

Germania a susţinut în mare măsură Israelul şi SUA în conflictul cu Iranul, dar cancelarul Friedrich Merz a declarat marţi că este îngrijorat de faptul că cele două ţări nu au un plan pentru a pune capăt războiului.

Berlinul este îngrijorat de creşterea bruscă a preţurilor la combustibili ca urmare a războiului, ceea ce ar putea avea un impact devastator asupra creşterii economice a ţării.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului

Preşedintele parlamentului iranian, influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat tot marţi că orice atac asupra infrastructurii Iranului va duce la un răspuns de acelaşi calibru, în a 11-a zi a războiului declanşat de atacurile israeliano-americane, potrivit AFP.

"Inamicul trebuie să ştie că, orice ar face, va exista cu siguranţă un răspuns proporţional şi imediat", a transmis Ghalibaf, fost militar, pe platforma X. "Astăzi, luptăm ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, fără compromisuri sau excepţii" şi "dacă ne vor ataca infrastructura, îi vom ţinti şi noi", ca represalii, a adăugat el. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Johann Wadephul
ministrul german de externe
buncăr aeroport Ben Gurion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Motorina, aproape de 9 lei/l: AAC, apel către Guvernul Bolojan
Publicat acum 23 minute
Aceste obiecte vechi, uitate prin podul casei, valorează acum o avere
Publicat acum 37 minute
Ministrul german de externe, nevoit să se adăpostească într-un buncăr pe aeroportul din Tel Aviv
Publicat acum 46 minute
Medicii-artiști expun la Cercul Militar: "Vine, vine primăvara", vernisaj pe 10 martie
Publicat acum 1 ora si 3 minute
El este omul care a urcat pe primul loc în topul miliardarilor Forbes
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 12 ore si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 11 ore si 4 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close