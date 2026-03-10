Premiile "anti-Nobel" părăsesc SUA. Unde se mută ceremonia

Organizatorii americani ai galei de decernare a premiilor Ig Nobel au decis să mute în Elveţia următoarea ediţie a acestei ceremonii care recompensează cele mai nebuneşti şi mai amuzante cercetări ştiinţifice, considerând că Statele Unite nu mai reprezintă o destinaţie "sigură" pentru laureaţi, informează AFP.

Decernate în fiecare an începând din 1991 la Boston, pe coasta de est americană, premiile umoristice Ig Nobel al căror nume reprezintă un joc de cuvinte între "Nobel" şi ignoble, termen care în engleză înseamnă nedemn au devenit o adevărată instituţie în comunitatea ştiinţifică şi foarte puţini sunt cercetătorii care refuză aceste onoruri insolite.

Ceremonia va avea loc pe 3 septembrie în Elveția

Pentru prima dată, ceremonia de decernare a premiilor Ig-Nobel, ce recompensează cercetări din lumea întreagă, va fi organizată la Zurich pe 3 septembrie, din cauza situaţiei politice din Statele Unite, au anunţat organizatorii într-un comunicat.

În anul care a trecut, "a devenit periculos pentru invitaţii noştri să vină în ţară" (în SUA - n.red.), a scris Marc Abrahams, fondatorul premiilor Ig-Nobel.

"Nu putem, cu conştiinţa împăcată, să le cerem noilor laureaţi, nici jurnaliştilor internaţionali care acoperă evenimentul, să vină în Statele Unite în acest an", a continuat el.

Elveţia "a asistat la apariţia multor lucruri neaşteptate şi minunate - fizica lui Albert Einstein, economia mondială şi chiar ceasurile cu cuc care ne vin imediat acum în minte - şi ea contribuie încă o dată la a face lumea să aprecieze persoanele şi ideile improbabile", a continuat fondatorul premiilor Ig-Nobel, care recompensează realizări ştiinţifice neobişnuite ce "îi fac pe oameni să râdă şi apoi să reflecteze".

Într-un interviu acordat în decembrie 2025, Marc Abrahams a dezvăluit pentru AFP că mai mulţi laureaţi au renunţat deja la ceremonia de decernare a premiilor de anul trecut, temându-se să nu fie anchetaţi de autorităţile americane.

Planuri pentru o ceremonie itinerantă în Europa

Pentru anii viitori, organizatorii intenţionează să organizeze ceremonia la Zurich la fiecare doi ani. În anii impari, ea se va desfăşura în diferite oraşe europene.

"Va semăna puţin cu concursul muzical Eurovision", a declarat amuzat Marc Abrahams.

În 2025, premiile Ig-Nobel au recompensat oameni de ştiinţă care au pictat dungi de zebre pe corpurile unor vaci pentru a îndepărta muştele, precum şi alţii care au studiat felul în care consumul de alcool poate ajuta la vorbirea unei limbi străine.