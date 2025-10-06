Cine sunt câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină 2025

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au câștigat Premiul Nobel pentru Medicină 2025 pentru pentru "descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică", a anunțat luni Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska, scrie Euronews.

Cei doi oameni de știință din SUA și colegul lor japonez, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi, au fost desemnați câștigători ai Premiului Nobel pentru Medicină 2025, a declarat luni Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia.

Cei trei au fost premiați pentru „descoperirile lor revoluționare privind toleranța imună periferică, care împiedică sistemul imunitar să atace propriul corp”, se arată într-un comunicat al institutului.

Cine a câștigat Premul Nobel pentru Medicină în 2024

Premiul, cunoscut oficial sub numele de Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, a fost acordat de 115 ori între 1901 și 2024 unui total de 229 de laureați Nobel.

Premiul de anul trecut a fost împărțit între doi oameni de știință din SUA, Victor Ambros și Gary Ruvkun, pentru descoperirea microARN-ului, fragmente minuscule de material genetic care acționează ca întrerupătoare în celule, ajutând la controlul activității acestora și momentul în care se desfășoară procesele celulare.

Anunțurile pentru Premiul Nobel continuă marți cu Fizica, miercuri cu Chimia și joi cu Literatura. Premiul Nobel pentru Pace va fi anunțat vineri, iar Premiul Memorial Nobel pentru Economie săptămâna viitoare, luni.

Ceremonia de decernare va avea loc pe 10 decembrie, în ziua comemorării morții lui Alfred Nobel, inventator al dinamitei, care a înființat premiile. Acesta a murit în 1896. Premiul constă într-o diplomă, o medalie de aur şi un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro).