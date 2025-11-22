€ 5.0891
Planeta nu mai poate susține modul în care oamenii consumă carne. Soluția cheie la criza alimentară globală
Data actualizării: 20:26 22 Noi 2025 | Data publicării: 20:26 22 Noi 2025

EXCLUSIV Planeta nu mai poate susține modul în care oamenii consumă carne. Soluția cheie la criza alimentară globală
Autor: Anca Murgoci

friptura carne pexels-gonzalo-guzman-391363-3997609 foto: pexels-gonzalo-guzman / friptură
 

Planeta nu mai poate susține modul în care omenirea consumă carne în prezent.

Irina Frasin, doctor în filosofie, a transmis un mesaj puternic în cadrul emisiunii DC Anima, realizată de Tudor Tim Ionescu la DC News: planeta nu mai poate susține modul în care omenirea consumă carne în prezent.

Potrivit acesteia, percepția că oamenii ar fi mari carnivori este eronată

„De exemplu, noi nu suntem mari carnivori, deși consumul de carne a fost mult timp asociat cu statutul și prosperitatea. Dacă ne uităm la animalele mari prădători, observăm că acestea au nevoie de un spațiu uriaș pentru a-și găsi hrana. Din acest motiv sunt puternic afectate de schimbările actuale, fiind printre speciile cel mai grav lovite de extinderea habitatelor umane.

Habitatele lor se fragmentează și se micșorează, iar un prădător are nevoie de un teritoriu vast pentru a rămâne funcțional. Vânătoarea sustenabilă și consumul sustenabil de carne necesită aceste spații uriașe. Prin urmare, este imposibil ca planeta noastră să susțină o populație atât de mare de oameni carnivori. Trebuie să conștientizăm acest lucru și să acceptăm că, pur și simplu, nu există resurse suficiente pentru ca noi să continuăm să consumăm în același mod în care am făcut-o până acum”, a zis Irina Frasin, doctor în filosofie la DC Anima, emisiune realizată de Tudor Tim Ionescu la DC News.

O criză a resurselor alimentare


În încercarea de a preveni o criză a resurselor alimentare, o soluție inspirată din lumea religioasă ar fi postul. Dacă ținem post alimentar, am putea ajuta la salvarea resurselor astfel încât să nu mâncăm, prea curând, carne făcută în laborator, de exemplu.

Prof. Dr. Ing. Nastasia Belc, invitata prof.dr. Irinel Popescu, la emisiunea Academia de Sănătate, a vorbit despre acest subiect.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Menopauza vine cu osteoporoză. Dr. Virginia Țârlea (SANADOR): Cum pot fi prevenite complicațiile / video 

„Trebuie să ne găsim echilibru în alimentație. Tendința clară este spre alimentația preponderent vegetariană care este, de altfel, și sănătoasă. Dacă ne gândim la postul ortodox înseamnă șapte luni de post și cinci luni de mâncare normală. Practic alimentația vegetariană este preponderentă dacă ținem doar postul. Nu este un lucru rău”, a zis Prof. Dr. Ing. Nastasia Belc, la DC News TV și DC Medical.


 VEZI ȘI: Totul despre infertilitate. Dr. Andreas Vythoulkas, la Academia de Sănătate 

carne
post

