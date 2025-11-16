€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Sanatate Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Data publicării: 18:36 16 Noi 2025

Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Autor: M.C

medicii-stomatologi-protesteaza--dupa-deciziile-cmsr--dr--carmen-ionescu-nu-aveau-dreptul--noi-lucram-cu-sabia-deasupra-capului_91041500 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pixabay
 

Clinia Crystal Dental, în care şi-a pierdut viaţa o fetiţă în vârstă de numai doi ani, a transmis un comunicat oficial referitor la cele întâmplate şi discuţiile din spaţiul public.

Redăm, în rândurile de mai jos, comunicatul integral al clinicii Crystal Dental, referitor la tragedia în care o fetiţă de numai doi ani şi-a pierdut viaţa: 

"Situaţia autorizării sediului

Sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparţine conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizaţia nu era încă emisă şi nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce priveşte dotările, confirmăm că locaţia era echipată cu toată aparatura şi materialele medicale necesare, conforme cerinţelor legale în vigoare.

Citiţi şi: Primele măsuri după tragedia de la clinica stomatologică din Bucureşti şi tragedia din Constanţa, anunţate de ministrul Rogobete
 

Suspendarea activităţii

Activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat. Tratamentele pacienţilor au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, care sunt complet autorizate.

Situaţia anchetei

Cauza medicală a incidentului este în curs de investigare de către instituţiile abilitate - medicină legală, organele de anchetă şi Colegiul Medicilor. În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situaţia administrativă de cauza medicală a decesului. Pe durata intervenţiei de urgenţă, întreg personalul medical a acţionat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal dental clinic srl cooperează integral cu toate autorităţile şi pune la dispoziţie toate documentele solicitate.

Analiza internă

Am iniţiat o analiză internă completă pentru a stabili:

- cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea
autorizării,

- unde au existat vulnerabilităţi administrative,

- ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel
de situaţii.

Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative şi nu
personalul medical.

Poziţia clinicii faţă de familie

Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toţi, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităţilor tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului.Crystal dental clinic srl va comunica public pe măsură ce vom avea informaţii confirmate oficial."

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

clinica
crystal dental
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat acum 14 minute
Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni
Publicat acum 15 minute
Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul
Publicat acum 23 minute
Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele
Publicat acum 47 minute
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat pe 14 Noi 2025
Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close