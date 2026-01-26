Vârsta, diagnosticul corect și experiența echipei medicale pot face diferența dintre un vis împlinit și o luptă prelungită. Fertilizarea in vitro nu are o „rețetă universală”. Rezultatul final este influențat de o combinație complexă de factori, care țin atât de pacient, cât și de echipa medicală și de tehnologia folosită.

De câte ori se poate reface o fertilizare in vitro?

Reluarea unei proceduri de fertilizare in vitro nu urmează o regulă fixă, ci trebuie adaptată fiecărui pacient în parte, în funcție de vârstă și de istoricul medical.

„Nu există un timp, o perioadă anume. Depinde, bineînțeles, de patologia persoanei respective. Dacă este un cuplu tânăr care a încercat o procedură care nu a reușit, trebuie să discute cu medicul, eventual să schimbe puțin strategia de tratament, să vadă ce poate să îmbunătățească astfel încât o nouă procedură să aibă mai multe șanse de reușită.

Dacă este o pacientă peste 38 de ani, aici nu prea avem mult timp de pierdut și de multe ori se recomandă să facem mai multe stimulări în luni consecutive astfel încât să strângem un număr rezonabil de ovocite pentru a avea un număr bun de embrioni și pentru a avea o șansă de sarcină”, explică Dr. Erna Stoian.

Care a fost cea mai spectaculoasă reușită?

De-a lungul timpului, medicina reproductivă a oferit nu doar rezultate medicale, ci și povești care au atras atenția publicului larg.

Într-o perioadă, România a avut una dintre cele mai vârstnice mame din lume, un caz care a stârnit numeroase controverse și discuții.

„Da, așa este. A fost un experiment, să zicem, reușit. Există mai multe cazuri pe care le pot considera reușite. Bineînțeles, atunci când faci o fertilizare in vitro unui cuplu care are șanse mici de reușită și reușește din primele încercări, este o mare realizare și, bineînțeles, îți face o mare bucurie. Există paciente cu rezervă ovariană foarte scăzută care au reușit în urma fertilizării in vitro să obțină o sarcină.

Există paciente de peste 40 de ani care au reușit cu ovocită donată, după nenumărate încercări cu ovocite proprii. Bineînțeles că fiecare caz este special și nu poți în domeniul ăsta al fertilității, nu poți să tratezi doar cazul din punct de vedere medical, pentru că infertilitatea are și o componentă emoțională foarte mare și atunci fiecare cuplu îl vezi diferit și fiecare are o poveste de viață separată și te bucuri pentru fiecare reușită pe care o ai”, încheie Dr. Erna Stoian.