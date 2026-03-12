€ 5.0938
România a încercat să de urși „cadou" altor țări pentru că are prea mulți. Ce a urmat
Data publicării: 17:30 12 Mar 2026

EXCLUSIV România a încercat să de urși „cadou" altor țări pentru că are prea mulți. Ce a urmat
Autor: Andrei Itu

urs padure natura urs brun foto ursi ilustrativ pexels

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit la DC News și DC News TV despre numărul mare de urși din România și despre situațiile în care legea permite intervenția asupra acestora. Mai mult, ministrul a punctat că alte state nu au dorit să preia urși din România.

Diana Buzoianu a vorbit, printre alte subiecte, care sunt situațiile în care se poate interveni asupra urșilor, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă”, de la DC News și DC News TV, alături de jurnalistul Răzvan Dumitrescu și analistul politic Bogdan Chirieac. 

De asemenea, Diana Buzoianu a precizat că alte state nu au dorit să primească urși din România, în contextul în care țara noastră are cea mai mare populație de urși bruni din Uniunea Europeană, respectiv aproximativ 40% din populația de urs brun din Europa (fără Federația Rusă).

Câți urși există în România. De ce nu vor alte state să primească urși

„În România sunt între 10.000 și 12.000 de urși și suntem exponențial mai mulți decât în toate celelalte state UE la un loc”, a spus Diana Buzoianu.

„De ce nu dăm și altor state?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Nu au vrut. De-a lungul timpului, România a avut mai multe discuții cu reprezentanții altor state și nu s-a dorit preluarea urșilor”, a spus Diana Buzoianu.

„De ce să nu vrea? Este un cadou...”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Franța a spus că se teme pentru fermierii ei”, a intervenit Bogdan Chirieac.

Cazul în care se pot omorî urșii

În continuare, Diana Buzoianu a punctat cazurile când se poate decide împușcarea urșilor.

„Discuția trebuie să fie una echilibrată. Ursul este o specie protejată, când este pe habitatul ei, în vârf de munte. Când a intrat în intravilan, acolo este nevoie de intervenție. Sunt două lucruri diferite și cred că o discuție echilibrată va putea să pună în siguranță, atât comunitatea, cât și specia, acolo unde este în habitatul ei.

De altfel, în studiul pe care l-am făcut, care a arătat că există între 10.000 și 12.000 de urși, a fost realizată și harta României cu zonele unde există o mai  mare densitate de urși, unde trebuie să fie protejați și unde trebuie să existe intervenție. Deja avem un studiu unde sunt zonele cele mai periculoase, unde se pot face intervenții și unde, în mod normal, nu ar trebui.

Acum, există un proiect de lege în Parlament, depus de UDMR, pentru cote. Eu cred că ar trebui să fie corelate cu studiul, cu zonele indentificate în studiul respectiv. Adică nu mergem în habitatul lor, unde ar trebui să fie protejați, dar unde ni s-a arătat că trebuie să fie intervenție, acolo da”, a mai spus ministrul Mediului Diana Buzoianu, la DC News și DC News TV.

Vezi interviul complet aici

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diana buzoianu
ursi
ministerul mediului
razvan dumitrescu
bogdan chirieac
