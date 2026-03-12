€ 5.0938
BNS atacă la CCR ordonanța care ar permite reducerea normei și veniturilor funcționarilor
Data publicării: 16:59 12 Mar 2026

BNS atacă la CCR ordonanța care ar permite reducerea normei și veniturilor funcționarilor
Autor: Dana Mihai

BNS atacă la CCR ordonanța care ar permite reducerea normei și veniturilor funcționarilor

Blocul Național Sindical a cerut Curții Constituționale declararea neconstituționalității unor prevederi din OUG nr. 7/2026 privind reducerea normei de muncă și a veniturilor funcționarilor publici.

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis joi, 12 martie 2026, un comunicat în care anunță că a înaintat Curții Constituționale a României un punct de vedere oficial prin care solicită declararea neconstituționalității unor prevederi din Ordonanța de urgență nr. 7/2026, care ar permite reducerea normei de muncă și a veniturilor funcționarilor publici.

"Blocul Național Sindical (BNS) a transmis astăzi, 12 martie 2026, un punct de vedere oficial către Curtea Constituțională a României, în cadrul Dosarului nr. 1106D/2026, prin care solicită constatarea neconstituționalității unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 privind modificarea și completarea unor acte normative și adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Blocul Național Sindical (BNS) a transmis astăzi, 12 martie 2026, un punct de vedere oficial către Curtea Constituțională a României, în cadrul Dosarului nr. 1106D/2026, prin care solicită constatarea neconstituționalității unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 privind modificarea și completarea unor acte normative și adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Reducerea normei de muncă și a cheltuielilor de personal, în vizorul BNS

Demersul BNS vizează, în principal, prevederile care permit reducerea normei de muncă a funcționarilor publici de la normă întreagă la jumătate de normă, precum și introducerea unor mecanisme prin care autoritățile publice pot reduce cheltuielile de personal prin diminuarea veniturilor, reducerea numărului de posturi sau disponibilizarea personalului.

Potrivit analizei transmise Curții, modificările legislative introduse prin ordonanță creează posibilitatea transformării funcțiilor publice exercitate cu normă întreagă în funcții cu timp parțial, fără consimțământul funcționarului public. 

Citește și: BNS acuză Guvernul: Miliarde din programul SAFE, fără beneficii pentru industria românească de apărare

BNS consideră că această configurație legislativă permite intervenții unilaterale asupra unor elemente esențiale ale raporturilor de muncă și de serviciu, precum durata timpului de muncă și nivelul veniturilor, fără criterii clare, garanții procedurale suficiente sau mecanisme de protecție pentru persoanele afectate.

În punctul de vedere transmis Curții, BNS mai arată că formulările utilizate în actul normativ sunt vagi și insuficient determinate, lăsând o marjă largă de apreciere autorităților publice în aplicarea măsurilor de reducere a cheltuielilor de personal.

Riscul aplicării arbitrare a măsurilor

În lipsa unor criterii obiective și transparente, există riscul aplicării selective sau chiar arbitrare a acestor măsuri, ceea ce poate afecta stabilitatea profesională a funcționarilor publici și a salariaților din sectorul public.

Posibile încălcări ale Constituției

Blocul Național Sindical susține că prevederile contestate încalcă mai multe dispoziții constituționale, printre care:

-art. 1 alin. (5) din Constituție – lipsa de claritate și previzibilitate a normei

-art. 1 alin. (3) din Constituție – afectarea principiului statului social

-art. 41 și art. 47 din Constituție

-art. 20, alin.(1) din Constituție

-art. 53 din Constituție – lipsa proporționalității

De asemenea, BNS atrage atenția că reglementarea ridică probleme și din perspectiva compatibilității cu standardele europene privind munca pe fracțiune de normă, prevăzute de Directiva 97/81/CE privind munca pe fracțiune de normă, care promovează caracterul voluntar al acestei forme de organizare a muncii.

În concluzie, Blocul Național Sindical solicită Curții Constituționale a României să constate neconstituționalitatea articolelor contestate din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, apreciind că acestea contravin principiilor constituționale privind statul de drept, protecția socială a muncii și stabilitatea raporturilor profesionale".

bns
ccr
OUG 7/2026
reducerea normei de muncă
