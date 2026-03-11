€ 5.0937
DCNews Stiri Nume celebre la gala Oscar. Cine va înmâna premiile anul acesta
Data publicării: 22:44 11 Mar 2026

Nume celebre la gala Oscar. Cine va înmâna premiile anul acesta
Autor: Dana Mihai

Oscar - Freepik Premiul Oscar - Freepik

Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice a dezvăluit miercuri ultimul calup de prezentatori la gala Oscar 2026, care va avea loc duminică, informează hollywoodreporter.com.

Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum şi Sigourney Weaver vor înmâna premii în cadrul ceremoniei, au anunţat miercuri producătorii executivi ai galei, Raj Kapoor şi Katy Mullan.

Unii prezentatori sunt și nominalizați

Rose Byrne, Delroy Lindo şi Wagner Moura sunt de asemenea nominalizaţi la ediţia din acest an în categoriile dedicate actorilor: Byrne pentru If I Had Legs I'd Kick You, Lindo graţie peliculei Sinners şi Moura pentru The Secret Agent.

Matt Berry va fi vocea oficială a galei din acest an, iar gazda show-ului va fi, pentru al doilea an consecutiv, Conan O'Brien.

Știi ce primesc nominalizații la Oscar? Conținutul pungilor cu cadouri i-ar putea uimi pe mulți

Printre prezentatorii anunţaţi anterior se numără Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph şi Zoe Saldana.

Când și unde va avea loc ceremonia

Gala Oscar va fi transmisă live de ABC şi Hulu de la Dolby Theatre din Los Angeles duminică, 15 martie, începând cu ora 16:00 Pacific Time.

Sinners, în regia lui Ryan Coogler, a obţinut un număr-record de nominalizări - 16 - inclusiv în categoriile "cel mai bun film" şi "cel mai bun regizor". "One Battle After Another", în regia lui Paul Thomas Anderson, este pe locul al doilea după numărul de nominalizări - 13.

