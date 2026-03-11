€ 5.0937
„Ai nimănui", din 30 martie la Kanal D. Drama a șase frați rămași singuri pe lume
Data publicării: 17:29 11 Mar 2026

„Ai nimănui”, din 30 martie la Kanal D. Drama a șase frați rămași singuri pe lume
Autor: Dana Mihai

Ai nimanui Serial Kanal D „Ai nimănui”, din 30 martie la Kanal D. Drama a șase frați rămași singuri pe lume

Şase fraţi rămân singuri pe lume şi intră în vârtejul luptei pentru supravieţuire

Din 30 martie, Kanal D va difuza un nou serial turcesc de succes, “Ai nimănui”, povestea tulburătoare a șase frați aflați în fața celor mai teribile încercări.  Viaţa acestora se schimbă iremediabil într-o singură noapte, odată cu pierderea fulgerătoare a părinților, iar istoria personală a fiecaruia dintre ei va sta sub semnul iubirii necondiționate, loialităţii şi rezilienţei.

Cu un scenariu alert, în care se pot regăsi milioane de telespectatori, producţia va putea fi urmărită în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 20:00, după ce serialul “O noua şansă” va fi ajuns la final, pe 27 martie.

 Rămași orfani, singuri pe lume în fața necunoscutului, Azize ( interpretată de Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) și micuța Balım (Züleyha Yıldız) sunt aruncați în vâltoarea unei lumi nemiloase, unde singura lor ancoră rămâne dragostea fraternă. Cu inimile frânte, dar strâns uniți de promisiunea de a rămâne împreună, aceștia încep o luptă teribilă pentru supraviețuire, înfruntând situaţii dintre cele mai dificile.

Ebru Özkan Saban, actriţa din „Pe mâini bune", destin ca în filme. De la vânzarea biletelor de autobuz la faima mondială

În centrul acțiunii se află Azize, a cărei determinare devine farul călăuzitor pentru frații ei. Hazal Subași aduce profunzime personajului printr‑o interpretare emoționantă și autentică, transpunând pe micul ecran vulnerabilitatea și tăria unei tinere care își asumă responsabilitatea de a fi mamă și tată pentru cei dragi.

Producția surprinde perfect contrastul dintre trecutul familiei și prezentul tumultuos, telespectatorii devenind martorii iubirii pure care i-au unit pe părinții celor sase copii, în pitorescul sat Mardin, dar și ai efortului disperat al fraților de a supraviețui în vâltoarea metropolei Istanbul.

­În distribuţie, actori cunoscuţi publicului din România

Distribuția serialului este una de excepție, reunind foarte tineri actori talentați, dar și veterani ai cinematografiei, figuri deja îndrăgite publicului Kanal D. Telespectatorii vor avea bucuria de a-l revedea pe Reha Özcan, magistral în producțiile „Doctorul minune”, alături de Sacide Taşaner, cunoscută pentru rolurile memorabile din „Ramo” și „Fatmagül”. Lor li se alătură Bilge Can Göker, al cărei talent a fost remarcat în seriale precum „Fata de la fereastră”, „Destăinuiri” sau „Hercai”, dar și talentata Duygu Karaca, din producțiile „Fiica ambasadorului” și „Mă numesc Zuleyha”. De asemenea, distribuția este completată de Süreyya Kilimci, pe care publicul o va recunoaște din serialul „Gülperi”.

Serialul “Ai nimănui” va captiva telespectatorii, din 30 martie, de la 20:00, la Kanal D, cu o poveste despre familie, curaj și supraviețuire. Producția este o invitație de a parcurge, împreună cu cei sase frati, o călătorie fascinantă aflată sub semnul iubirii, sacrificiului și speranței.

Ai nimănui Kanal D
serial turcesc Ai nimănui
seriale turcești Kanal D
