Știi ce primesc nominalizații la Oscar? Conținutul pungilor cu cadouri i-ar putea uimi pe mulți

Produse de lux în valoare de aproximativ 350.000 de dolari se află în pungile cu cadouri care vor fi oferite în acest an nominalizaţilor la premiile Oscar la categoriile principale de actorie şi de regie - o tradiţie întreţinută de 24 de ani încoace de agentul de marketing Lash Fary de la agenţia Distinctive Assets, informează Reuters.

O inițiativă menită să promoveze branduri mici

Lash Fary, care se ocupă de aceste pungi de cadouri neoficiale în mod independent de Academia de film americană, a spus că obiectivul iniţiativei sale este unul simplu: să-i facă pe nominalizaţi să se simtă celebraţi, oferind în acelaşi timp brandurilor mici şi emergente o promovare la nivel global.

"Este ceva ce noi facem independent de Academie, cu intenţia de a promova micile afaceri, brandurile înfiinţate de femei şi companiile deţinute de persoane din rândul minorităţilor, dar şi pentru că pierderea premiului Oscar este un sentiment neplăcut", a adăugat el.

Una dintre aceste mici afaceri este Rescue Spa, un centru spa înfiinţat de Danuta Mieloch.

Pentru Danita Mieloch, participarea companiei sale la pungile de cadouri oferite la gala premiilor Oscar reprezintă mai mult decât o simplă oportunitate de marketing. "Cred că acesta este unul dintre cele mai entuziasmante momente din viaţa mea. Să vin aici din Polonia în urmă cu 30 de ani şi să fiu acum la premiile Oscar - înseamnă foarte mult pentru mine", a declarat ea.

Companiile plătesc o taxă pentru ca produsele lor să fie incluse în pungile de cadouri, iar Rescue Spa contribuie anul acesta cu tratamente şi produse în valoare de 450 de dolari în fiecare pungă. Este pentru a treia oară când brandul participă la această iniţiativă de la gala Oscarurilor, iar Danita Mieloch consideră că expunerea mediatică de care compania ei a avut parte merită pe deplin investiţia făcută.

"Cred că asta ne plasează într-o poziţie mai bună. Şi se aliniază cu filosofia noastră. Să fii nominalizat (la Oscar - n.red.) necesită sârguinţă, multă muncă şi excelenţă - iar eu simt că produsele mele sunt aliniate cu aceste valori", a adăugat ea.

Cadourile variază de la gustări ieftine la un pachet de design interior care poate însemna orice - de la o reconstrucţie completă a locuinţei, valorând o sumă cu şase cifre, până la o renovare mai modestă a unei camere după ce copiii nominalizaţilor au plecat la facultate, a explicat Lash Fary.

Vacanțe exotice și experiențe exclusiviste

Punga de cadouri din acest an - de fapt, o mică valiză - include şi cinci vacanţe, care îi vor duce pe nominalizaţi din vilele acoperite de zăpadă din Finlanda până la plajele din Costa Rica.

Deşi Lash Fary nu primeşte întotdeauna veşti în mod direct de la destinatarii cadourilor, anumite informaţii lăsate de aceştia pe reţelele de socializare îi transmit tot ceea ce el trebuie să ştie.

"Ori de câte ori ei merg într-o excursie şi publică fotografii pe reţelele de socializare sau atunci când merg să primească tratamentul facial Sculpt and Lift, aflat pe o listă de aşteptare, la Rescue Spa - pe care unul dintre nominalizaţi l-a făcut deja -, acesta este cel mai bun feedback dintre toate", a adăugat el.